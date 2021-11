Il Palermo si rituffa in Coppa Italia, a Catanzaro spazio a Floriano e Soleri

Il Palermo si lascia alle spalle il pareggio a nervi tesi con l'Avellino. L'1-1 ha lasciato strascichi di polemiche in relazione al gol degli irpini: il calcio di rigore molto dubbio concesso dall'arbitro romano Moriconi per un fallo di Peretti ai danni di Plescia. Un pari che permette alla truppa di Filippi di compiere un piccolo passo in avanti in classifica. I rosanero hanno 20 punti, sette lunghezze in meno della capolista Bari che ha vinto in casa il match con il Catanzaro, terzo in graduatoria.

Mercoledì contro il Catanzaro in Coppa Italia

I giallorossi calabresi sono il prossimo avversario di De Rose e compagni. Palermo in campo mercoledì 3 novembre al "Ceravolo" di Catanzaro (ore 14.30) per la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di serie C. In vista dell'impegno in terra calabrese il tecnico del Palermo Giacomo Filippi dovrebbe optare per un ampio turnover. L'intento dell'allenatore di Partinico è far rifiatare i giocatori che sono stati utilizzati principalmente in campionato e dare spazio alle "seconde linee". Per quel che riguarda la difesa, tra i pali dovrebbe giocare il vice Pelagotti, Massolo. La linea difensiva potrebbe tornare a 3 con Peretti centrale, Perrotta (ha scontato i due turni di squalifica in campionato) a sinistra e Marong sulla corsia opposta. A centrocampo titolare Almici sulla destra e Valente sul lato opposto. Capitan De Rose in cabina di regia con Odjer a completare il reparto. In attacco dal primo minuto dovremmo vedere in campo Soleri e Floriano, schierati alle spalle della punta avanzata Fella. Turno di riposo, quindi, per Brunori che nel match contro gli irpini è sembrato in leggero affanno. Domani (martedì 2 novembre) alle ore 13 l'allenatore rosanero interverrà in conferenza stampa.

Il club compie 121 anni e annuncia maglia speciale

Un regalo a tutti i tifosi nel giorno del compleanno numero 121 del Palermo: il club rosanero ha voluto omaggiare i propri sostenitori con un video postato e visibile su tutti i canali social. Nelle immagini che scorrono si può ammirare in anteprima una maglia speciale: la nuova casacca che sarà disponibile prossimamente per la gioia di tutti i sostenitori del Palermo. "Oggi sono 121 anni. Di fede e di passione, di gioia e sacrificio. In due parole: di amore puro. Tanti auguri, Palermo. Buon anniversario. E siccome ogni compleanno va celebrato come si deve, noi lo facciamo a sorpresa, con una gustosa anteprima...", si legge sul profilo Instagram del club. In occasione del compleanno è stato infatti creato lo "Special kit 2021/22”. Il completo è in total black e sono chiaramente visibili inserti di colore oro e nelle maniche con il rosa. In rilievo si possono scorgere anche i loghi storici.

