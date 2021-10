Palermo-Avellino 1-1, Filippi: "Pareggio giusto, rigore molto dubbio"

Gara a nervi tesi fra Palermo ed Avellino, conclusa in parità sull'1-1 e con un'espulsione per parte. Alla rete di Lancini nel primo tempo, ha risposto Tito su calcio di rigore. Penalty molto dubbio concesso dal fischietto romano Moriconi. I rosa voltano pagina e preparano la sfida di Coppa Italia in trasferta contro il Catanzaro di mercoledì prossimo (ore 14.30). Il campionato torna domenica 7 novembre con la gara in casa della Fidelis Andria.

Filippi: "Provato a vincere fino alla fine"

A fine partita è arrivato il commento del tecnico dei rosanero. Per Filippi il pareggio è "un risultato giusto. Le squadre hanno dato tutto e provato a vincere. Sapevamo di incontrare un'ottima squadra. In caso di vittoria avremmo potuto mantenere il passo e prenderci il secondo posti da soli". Il rigore dell'Avellino. "Resta l'amaro in bocca, io non protesto mai dal campo ma ho rivisto il penalty concesso agli ospiti ed è molto dubbio, un errore arbitrale davvero evidente". "Il Palermo ha provato a vincere fino alla fine, deve lottare e giocarsela con tutti fino all'ultima giornata. Siamo alla dodicesima giornata, ancora è presto". L'allenatore giudica le prestazioni di alcuni giocatori. "Buttaro è stato uno dei migliori in campo, sta dimostrando di poter giocare bene in una piazza così importante. De Rose l'ho cambiato perché era ammonito e questa era una gara difficile. Doda ho deciso di non cambiarlo perché nell'uno contro uno non è inferiore a nessuno. Se solo lo avessi saputo prima...", ha spiegato. Crivello è stato reintegrato in settimana e oggi è entrato in campo durante il match. "Si è calato subito nella parte, ha fatto bene e ha anche rischiato anche di far gol. Sono contento, ci dato una mano". Adesso si lavora per la Coppa Italia. "Puntiamo il Catanzaro, dobbiamo a giocare per superare il turno. La squadra sta bene".

Il tecnico dell'Avellino: "Buona gara, potevamo vincere"

Piero Braglia, tecnico dell'Avellino, rilegge al termine della partita del "Barbera" il pari esterno degli irpini. "Abbiamo fatto una grande gara, interpretata bene -ha detto in conferensa post match - . Abbiamo preso un gol assurdo, stati però bravi a non perdere il filo del discorso ed a concedere poco al Palermo. Tante occasioni per noi e anche due pali. Meritavamo i tre punti e abbiamo meritato anche sul piano del gioco: una buona prova che potevamo vincere. Continuando così possiamo fare il campionato che tutti si aspettano. L'Avellino, al completo, ha qualità importanti. Speriamo di continuare così, complimenti a tutti".

