Massolo, Floriano e Soleri titolari a Catanzaro, Filippi: "Vogliamo passare il turno"

Il Palermo apre la parentesi Coppa Italia di C e si concentra sulla gara valida per gli ottavi di finale del torneo di categoria, in programma domani (mercoledì 3 novembre) allo stadio "Ceravolo" di Catanzaro. Calcio d'inizio alle 14.30. In vista della sfida ai giallorossi calabresi, il tecnico Giacomo Filippi ha illustrato in conferenza stampa prematch le ultime novità nella formazione da mandare in campo.

Dubbio sul modulo per Filippi

"Andremo a Catanzaro per passare il turno, questo è il nostro obiettivo. Un test importante, siamo consapevoli di essere alla pari con i calabresi, con l'Avellino ma anche con il Bari nonostante l’organico. L'avversario di domani è squadra che conosciamo molto bene - ha detto l'allenatore di Partinico - , sappiamo come preparare la gara. Giocano molto bene, non sarà facile scardinare la loro difesa. Faremo di tutto per mettere in difficoltà il nostro avversario". Sul modulo da schierare Filippi non ha ancora le idee chiare: "Abbiamo provato varie soluzioni, vedremo nelle prossime ore. In base agli uomini che vorremo mettere in campo sceglieremo il modulo da opporre ai calabresi. Domani decideremo. ndremo con l’intero gruppo a disposizione e cercheremo di sfruttare gli uomini più in forma, chi ha giocato meno nell’ultimo periodo sarà sicuramente della partita".

Ampio turnover, in porta Massolo

Ampio turnover e spazio alle seconde linee. In primis il ruolo di guardiapali. "Domani para Massolo - ha annunciato il tecnico rosanero - . Floriano? Nelle ultime partite non ha giocato per scelta tecnica, non è subentrato per situazioni imprevedibili nella partita. So che sta bene e ha la mia stima. Soleri si allena al massimo, purtroppo qualcuno deve rimanere fuori ma per me è eccezionale. Peretti merita la mia fiducia - spiega Filippi tornando all'espulsione nel match con l'Avellino - , ha fatto un piccolo errore sul rilancio ma non ha causato il rigore. Paghiamo purtroppo le conseguenze di una svista arbitrale. Può succedere a tutti, Peretti deve giocare a testa alta”.

Accardi ancora out, Soleri e Floriano titolari

Per quanto riguarda la formazione che vedremo in campo al "Ceravolo" è certa l'assenza di Accardi. Il difensore è ancora alle prese con l'infortunio al polpaccio. Si è recato a Siviglia per sottoporsi a cure specifiche con l'intento di cercare di accorciare i tempi del rientro che dovrebbe essere ormai vicino. Davanti a Massolo la linea difensiva a tre sarà composta da Marong e Perrotta sulle fasce e Peretti perno centrale. A centrocampo ecco Doda che in campionato sarà costretto a saltare il match contro la Fidelis Andria per squalifica. Sul lato opposto giocherà Valente. In mezzo Odjer dovrebbe partire dal 1' e per l'ultimo posto Luperini e Dall'Oglio si contendono una maglia. In avanti Fella e Floriano dovrebbero partite titolari con Soleri punta avanzata. La gara sarà diretta dall'arbitro Matteo Centi di Terni. Gli assistenti sono Ivan Catallo di Frosinone e Giulia Tempestilli di Roma 2, il quarto uomo Alessandro Recchia di Brindisi.

Le probabili formazioni CATANZARO (3-4-2-1): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bearzotti, Cinelli, Welbeck, Vandeputte; Vazquez, Bombagi; Curiale.

Allenatore: Calabro

PALERMO (3-4-2-1): Massolo; Marong, Peretti, Perrotta; Doda; Odjer, Dall'Oglio (Luperini), Valente; Fella, Floriano; Soleri. Allenatore: Filippi

