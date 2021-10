Palermo-Avellino 1-0, colpo di testa vincente di Lancini: la diretta dal Barbera

22': calcio di punizione di Tito deviato da Aloi ma senza problemi per Pelagotti.

14': PALERMO-GOL. Angolo di Dall'Oglio e colpo di testa vincente di Lancini.

10': lungo cross di Giron dalla sinistra intercettato di pugno dal portiere Forte.

8': incursione sulla sinistra di Kanoute (ex di turno) con palla sul fondo.

7': Silipo salta due avversari ma la difesa dell'Avellino è attenta.

4': Di Gaudio ruba palla a centrocampo e punta l'area rosanero ma viene fermato.

Partita iniziata

....

Palermo in campo oggi (domenica 31 ottobre) allo stadio "Barbera" nel match valido per la dodicesima giornata del campionato di serie C contro l'Avellino. Calcio d'inizio alle 14.30. Il tecnico Giacomo Filippi ha convocato 23 giocatori per la sfida contro i biancoverdi di Braglia. Nella lista figura il difensore Crivello reintegrato nella rosa.

Queste le formazioni ufficiali:

PALERMO: 1 Pelagotti; 77 Doda, 25 Buttaro, 79 Lancini, 3 Giron; 17 Luperini, 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 10 Silipo, 23 Fella; 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 5 Marong, 6 Crivello, 15 Marconi, 29 Almici, 36 Mauthe, 54 Peretti, 30 Valente, 19 Odjer, 7 Floriano, 27 Soleri, 31 Corona.

Allenatore: Filippi.

AVELLINO: 22 Forte, 2 Rizzo, 3 Tito, 4 Aloi (cap.), 7 Kanoute, 25 Micovski, 9 Gagliano, 10 De Francesco, 13 Dossena, 14 di Gaudio, 28 Silvestri.

A disposizione: 1 Pane, 5 Sbraga, 11 Plescia, 16 Bove, 18 Messina, 21 Matera, Micovski, 27 D’Angelo, 33 Mignanelli.

Allenatore: Braglia.

Arbitro: Moriconi (Roma 2).

Assistenti: Lattanzi (Milano) - Ceolin (Treviso).

Quarto Uomo: Longo (Paola).