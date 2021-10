Domenica il Palermo riceve l'Avellino, sugli spalti tornano i tifosi della storica curva Nord

Domenica sugli spalti dello stadio "Barbera", in occasione della gara di serie C tra il Palermo e l'Avellino (ore 14.30) torneranno i tifosi della storica curva Nord. Lo annuncia lo stesso gruppo di sostenitori rosanero in un post sulla pagina Facebook degli ultras: "Dopo la trasferta di Vibo, domenica torneremo sui gradoni della nostra curva! Tanta gente ha promesso di rientrare nel momento in cui lo avremmo fatto noi - si legge sulla pagina CURVA NORD 12 Palermo - e quindi invitiamo tutti coloro che amano questa curva a farlo, il Palermo ha bisogno di tutti noi e la passione dei veri tifosi rosanero deve riemergere velocemente, tanto da farla arrivare anche a chi vorrà investire mostrando le potenzialità di questa piazza".

I tifosi avevano disertato il "Barbera"

Gli ultras della Curva Nord 12, avevano disertato il "Barbera" in opposizione alle stringenti norme anti-Covid. "Quindi tutti allo stadio - si legge ancora nel post - , un atto d’amore verso il Palermo di oggi che può anche stimolare l’interesse di chi vuole investire nel Palermo di domani! Torniamo al nostro posto".

Filippi conferma il modulo visto a Vibo

C'è attesa per la sfida all'Avellino. I rosanero, reduci dalla vittoria in trasferta sul campo della Vibonese, potrebbero confermare il modulo 4-3-1-2 visto al "Razza" di Vibo Valentia. Protagonista del match l'attaccante Fella, autore di una bella doppietta e, quindi, possibile pedina confermata nello scacchiere di Filippi. Ancora dubbi in difesa con l'allenatore rosanero che deve fare i conti con le assenze di giocatori. Non saranno del match lo squalificato Perrotta (due turni dal giudice sportivo) e l'infortunato Marconi. In attacco Silipo è uscito malconcio (botta alla caviglia) nel corso della gara contro i calabresi ma non dovrebbe essere a rischio.

