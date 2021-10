Palermo corsaro contro la Vibonese, Filippi: "Buona reazione, bella vittoria"

Vittoria importante per il Palermo che espugna il campo della Vibonese e porta via l'intera posta in palio. Tre punti che valgono il primo successo in trasferta, il primo segnale di continuità (seconda vittoria consecutiva), il terzo posto in classifica e una boccata d'ossigeno per il morale di squadra, tecnico e tifosi.

Filippi: "I ragazzi ci hanno creduto, ora pensiamo all'Avellino"

Nella conferenza post match Giacomo Filippi rilegge il successo esterno: "Ero convinto che avremmo fatto bene nel secondo tempo, i ragazzi sono stati bravi, ci hanno creduto e hanno portato a casa una bella vittoria. Il gol dei calabresi? Lo abbiamo preso a causa del vento a sfavore e anche noi abbiamo segnato per lo stesso motivo. Ho visto una buona reazione. Siamo contenti". Protagonista Fella, autore di una doppietta. "E' importante che si sia sbloccato, con questo sistema ha più possibilità di sfruttare i palloni in area o tra le linee. La squadra lavora bene durante la settimana, sanno sempre cosa fare". Prossimo impegno per De Rose e compagni la gara interna contro l'Avellino, vittorioso contro la Paganese. "Pensiamo ad oggi, analizziamo le cose positive viste con la Vibonese e poi si vedrà. Ci godiamo la vittoria e poi prepareremo la partita contro l’Avellino, una squadra costruita per vincere il campionato".

Le gioia per i gol e la dedica di Fella

Protagonista del match l'attaccante Giuseppe Fella, autore di una doppietta che, insieme al gol di Soleri nel finale, ha messo la firma nel successo del Palermo al "Razza" di Vibo Valentia. "Il gol mancava da un pò di tempo e per un attaccante farli è importante. Ho ritrovato la migliore condizione che nelle ultime partite mi era un pò mancata. Non è mai facile ripartire dopo aver sbagliato una rete ma cerco sempre di pensare al meglio. Il gol lo dedico alla mia famiglia ed a mio figlio che sono sempre con me. Il mio gesto alla curva non era rivolto nello specifico a loro. Capita di sentire alcune parole da parte delle tifoserie ma non era una critica nei loro confronti. I tifosi sono stati vicini alla squadra per tutta la durata della partita e per questo li ringraziamo".

Le parole del direttore sportivo della Vibonese

"Il risultato dice che abbiamo perso ma è anche vero che noi nel primo tempo, a parte il gol di Golfo, abbiamo preso una traversa clamorosa. Se la palla fosse entrata sarebbe stato il 2-0", ha detto in sala stampa il direttore sportivo della Vibonese, Luigi Condò. "Poi l'azione di Risaliti davanti al portiere. Se finisce il primo tempo 2-0 e credo meritatamente perchè credo che i rosanero non hanno fatto nulla nella prima parte del match, la ripresa darebbe stata un'altra partita. Nella ripresa abbiamo subito preso il pareggio - aggiunge il dirigente del club calabrese - e poi c'è stato un errore individuale e abbiamo preso il 2-1. Una partita sì condizionata dal vento però dispiace perchè venivamo da 4 risultati utili consecutivi quindi era importante oggi fare bene. Ci rimbocchiamo le maniche e torniamo a lavorare a testa bassa. Questo è un campionato molto equilibrato, lo dicono i numeri e i risultati di ogni domenica. Il prossimo avversario è il Catania e preparemo al meglio la partita", conclude Condò.

