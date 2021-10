Il Palermo prepara la sfida all'Avellino, Silipo in dubbio: ballottaggio Giron-Valente

Giacomo Filippi studia il match di domenica prossima al "Barbera". Il tecnico del Palermo prepara la sfida contro l'Avellino di Piero Braglia, valida per la dodicesima giornata di serie C, in programma alle 14.30. Sul fronte formazione, confermate le assenze dei difensori Accardi e Marconi per infortunio e di Perrotta. Quest'ultimo deve scontare il secondo dei due turni di squalifica per la brutta entrata su Pierno nella gara contro la Virtus Francavilla.

Silipo in dubbio, ballottaggio Giron-Valente

Sul fronte offensivo si va verso la conferma di Fella, autore di una bella doppietta nella gara corsara dei rosanero al "Razza". Al fianco dell'ex Avellino potrebbe giocare Silipo, anche se le condizioni del giovane numero 10 del Palermo (problemi ad una caviglia) sono ancora da valutare da parte dello staff medico. In alternativa potrebbe giocare Floriano e nel corso del match potrebbero trovare spazio Soleri (a segno contro la Vibonese) o il baby Corona. Palermo che potrebbe tornare in campo con il 4-3-1-2 visto a Vibo Valentia. Sulla sinistra Valente e Giron (quest'ultimo favorito) si contendono una maglia. Sul lato opposto aumentano le chance di vedere in campo dal primo minuto Doda rispetto ad Almici. Brunori confermato prima punta.

Solidarietà di una delegazione rosanero agli sfollati di Catania

Il maltempo che sta mettendo in ginocchio la Sicilia Orientale, e in particolare la zona di Catania, non sta lasciando indifferente il mondo dello sport. Ieri una delegazione di calciatori e dirigenti del club rosanero ha raggiunto il capoluogo etneo. I difensori Marconi, Perrotta, il capitano della Primavera Parisi e l'ex calciatore Santana, insieme a due dirigenti, hanno incontrato una rappresentanza della delegazione del Catania calcio composta da Izco, Russotto, Calapai e Sipos, accompagnati da alcuni dirigenti, per manifestare la loro solidarietà agli sfolllati.

Domenica la Giornata Rosanero con promozioni per i tifosi

Il Palermo lancia la prima Giornata Rosanero, in programma domenica in occasione della gara contro l'Avellino, con promozioni e iniziative speciali rivolte ai tifosi, chiamati a una partecipazione straordinaria, grazie anche all’allentamento delle misure sanitarie che consente un riempimento al 75% della capienza dello stadio. Per l’occasione, ecco una promozione dedicata in particolare agli abbonati della stagione 2019-2020 che non hanno potuto rinnovare l’abbonamento quest'anno, a tutti gli under 18 e a tutti i tesserati Figc di Palermo e provincia, per privilegiare i tifosi più legati alla squadra, i giovani e chi porta avanti i valori sani dello sport nel territorio: chiunque appartenga ad almeno una delle categorie ha diritto a un biglietto al costo di 1 Euro se porta con sé un’altra persona che acquista un biglietto standard (intero o ridotto). Per aderire alla promozione, basta recarsi al SiamoAquile bar&store al Barbera o in un altro dei punti vendita Vivaticket in città, portando con sé un documento d’identità e un titolo che attesti uno dei requisiti richiesti: tessera abbonamento 2019/2020 o tessera Figc. Per far scattare la promozione, i due biglietti (quello da 1 euro e quello standard) dovranno essere emessi contestualmente e per il medesimo settore. Saranno dunque necessari i documenti personali anche del secondo intestatario. I requisiti verranno verificati al momento dell’emissione e di nuovo al momento dell’ingresso allo stadio. La promozione sarà disponibile fino a esaurimento posti disponibili. Non sarà possibile aderire online.

Sugli spalti tornano i tifosi della storica curva Nord

Domenica sugli spalti dello stadio "Barbera" torneranno i tifosi della storica curva Nord. Lo annuncia lo stesso gruppo di sostenitori rosanero in un post sulla pagina Facebook degli ultras: "Dopo la trasferta di Vibo, domenica torneremo sui gradoni della nostra curva! Tanta gente ha promesso di rientrare nel momento in cui lo avremmo fatto noi - si legge sulla pagina CURVA NORD 12 Palermo - e quindi invitiamo tutti coloro che amano questa curva a farlo, il Palermo ha bisogno di tutti noi e la passione dei veri tifosi rosanero deve riemergere velocemente, tanto da farla arrivare anche a chi vorrà investire mostrando le potenzialità di questa piazza".

