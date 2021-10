Il Palermo stende la Vibonese per 3-1: prima vittoria esterna e terzo posto

Il Palermo vince il mal di trasferta, espugna in rimonta il “Razza” di Vibo Valentia e bissa il successo con la Virtus Francavilla. La Vibonese di D’Agostino (palermitano doc) sblocca il punteggio con Golfo ma subisce il ritorno dei rosanero che con la doppietta di Fella e il gol di Soleri portano a casa tre punti e salgono al terzo posto in classifica. La squadra di Filippi nella prima parte del match non ha espresso grandi idee, nella ripresa (in campo Doda al posto di Almici) ha messo una marcia in più e ha portato via tre punti importanti per classifica e morale.

Il tecnico del Palermo conferma le indiscrezioni della settimana e schiera la difesa a 4. Davanti a Pelagotti, linea con Almici, Buttaro, Lancini e Giron; a centrocampo Luperini, capitan De Rose, e Dall’Oglio (al rientro dalla squalifica); sulla trequarti Silipo e Fella (vinto il ballottaggio con Floriano); Brunori unica punta. Al 14’ il vantaggio della Vibonese con Golfo (aiutato dal vento), poi la rimonta con la doppietta di Fella. Il numero 23 pareggia al 5’ della ripresa e firma la seconda rete al 16’. Al 40’ il tris di Soleri. Domenica prossima il Palermo torna a giocare al “Barbera” contro l’Avellino che ha vinto 3-0 in casa sulla Paganese.

Vibonese-Palermo, la cronaca

L’avvio della gara è lento e senza particolari spunti. Al minuto 14 la Vibonese sblocca il punteggio. Tiro cross di Golfo e palla che, complice il vento si insacca alle spalle di Pelagotti fermo sulla linea di porta. Al 18' ancora i calabresi: Risaliti a tu per tu con Pelagotti chiama il portiere rosanero alla respinta in angolo.

Poche le idee espresse in campo da De Rose e compagni: solo calci da fermo e cross poco precisi. Al 25’ lascia il campo Vergara, capitano della Vibonese, e cede il posto a Polidori. Al 45' Golfo centra l'incrocio dei pali ma l'arbitro fischia il fuorigioco. Prima del riposo (3’ di recupero) occasione per i rosanero: Silipo entra in area e centra il palo. Sulla respinta Fella alza sopra la traversa.

Nella ripresa subito un cambio per Filippi: dentro Valente al posto di Giron. Al 5’ il pareggio del Palermo: gran tiro di De Rose da fuori area, respinta da Mengoni. Nuova conclusione dei rosanero con Fella che firma l’1-1. Al 7’ fuori Almici e dentro Doda. Al 16’ il raddoppio: Fella trova il varco giusto e beffa il portiere dei calabresi. Al 25’ cross di Brunori e Fella per poco non devia la palla del tris. Filippi gioca anche la carta Soleri al posto dello stesso Fella. Al 40’ il tris che chiude il match: colpo di testa ravvicinato di Soleri, palla sulla traversa e seconda conclusione dello stesso 27 rosanero in fondo al sacco. Tre punti in cassaforte.

Vibonese-Palermo, il tabellino

VIBONESE-PALERMO 1-3

VIBONESE: Mengoni 5.5, Mahrous 5.5, Risaliti 6, Gelonese 6, Grillo 5.5 (37’st Ciotti sv), Basso 5.5, Spina 6 (16’st Ngom 5.5), Mauceri 6, Vergara 6 (25’pt Polidori 5.5), Sorrentino 5.5 (37’st La Ragione sv), Golfo 6.5 (16’st Tumbarello 5.5).

In panchina: Marson, Bellini, Senesi, Persano, Cicagna, Fomov, Cattaneo.

Allenatore: D'Agostino 5.5

PALERMO: Pelagotti 6; Almici 5.5 (7’st Doda 6), Buttaro 6, Lancini 6, Giron 5.5 (1’st Valente 6); Luperini 6, De Rose 6, Dall’Oglio 6; Silipo 6 (25’st Odjer 5.5), Fella 7 (27’st Soleri 6); Brunori 6.5

In panchina: Massolo, Marong, Mannina, Mauthe, Peretti, Floriano, Corona.

Allenatore: Filippi 6

Arbitro: Fiero (Pistoia) 6

RETI: 14’pt Golfo, 6’st Fella, 15’st Fella, 40’st Soleri

NOTE: Pomeriggio fresco e molto ventilato, terreno in buone condizioni. Spettatori: 2.000 circa. Ammoniti: Luperini, Buttaro, Lancini, Basso. Angoli: 8-5. Recupero: 3’; 4’.

