Palermo, con la Vibonese Filippi chiede una grande prestazione: "Vinciamo per noi e per i tifosi"

Il Palermo torna in campo domani pomeriggio (domenica 24 ottobre) alle 14.30 allo stadio "Razza" di Vibo Valentia nel match valido per l'undicesima giornata del campionato di serie C. L'avversario è la Vibonese. I rosanero, sesti in classifica con 16 punti, sono reduci dalla vittoria di misura contro la Virtus Francavilla nell'infrasettimanale di mercoledì sera (decisiva la rete di Brunori). I calabresi sono al diciassettesimo posto con 8 punti.

Dubbi in difesa, Brunori unica punta

Sul fronte formazione persistono dubbi tra assenze e infortuni. Il Giudice sportivo ha comminato due turni di squalifica a Perrotta, rientra invece Dall'Oglio dopo avere scontato una giornata di stop. Ancora indisponibili gli infortunati Accardi e Marconi. In caso di schieramento a tre uomini in difesa Buttaro potrebbe giocare a destra, Lancini centrale e Doda sulla sinistra con l’alternativa Peretti. Nelle ultime ore sembra concretizzarsi l'idea di schierare la difesa a 4 che Filippi ha dovuto comporre dopo l'espulsione nel match contro la Virtus Francavilla. Almici scalpita per tornare titolare, con il possibile schieramento di Doda nella linea difensiva a tre, le chance aumentano. Conferma per Valente, capitan De Rose mediano e Luperini al suo fianco. Quest'ultimo potrebbe giocarsi una maglia con il rientrante Dall'Oglio e con Odjer. Il match-winner della gara di mercoledì sera, Brunori, dovrebbe giocare dal 1' a caccia di altri gol. Sulla trequarti spazio a Silipo a far coppia con Floriano (l'alternativa potrebbe essere Fella). Soleri pronto a subentrare nel corso della partita.

Filippi: "Invertire il cammino in trasferta"

Nel corso della conferenza pre-match l'allenatore dei rosanero Giacomo Filippi, ha detto che il successo contro la Virtus Francavilla deve "essere il punto di partenza per fare una buona prestazione contro la Vibonese, dobbiamo invertire il cammino in trasferta. Abbiamo bisogno di una prestazione con grande voglia e determinazione, anche a discapito della qualità, come è successo mercoledì sera. I problemi in difesa? Li abbiamo da inisio anno, soprattutto con i centrali. I giocatori sapranno come comportarsi”. Il tecnico presenta l'avversario calabrese: "Si è assestata bene, dopo un inizio difficoltoso, concedono poco e sanno giocare a pallone. Sono molto pericolosi quando gli si concede il fianco, dobbiamo giocare da squadra vera. La Vibonese è una squadra allenata bene, il tecnico D’Agostino è in gamba, è stato intelligente a cambiare modulo. Il Palermo vuole raggiungere a tutti i costi un risultato per dare un segnale a noi ed ai tifosi rosanero”. Filippi ha risposto sui possibili schieramenti in difesa e attacco. "Giocare con la manovra dalla difesa? Dipende dalla situazione, non ho mai detto ai giocatori di far partire sempre l’azione dal basso. Due attaccanti? Lo abbiamo già fatto a partita in corso, se dovessimo scegliere questa opzione Fella sarebbe ancora più pericoloso”.

I 22 convocati

Ecco i 22 convocati rosanero per la gara contro la Virtus Francavilla: 1 Pelagotti, 3 Giron, 5 Marong, 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Silipo, 11 Dall'Oglio, 12 Massolo, 16 Mannina, 17 Luperini, 19 Odjer, 20 De Rose, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 29 Almici, 30 Valente, 31 Corona, 36 Mauthe, 54 Peretti, 77 Doda, 79 Lancini.

Rosa al completo per la Vibonese

La Vibonese ha svolto un allenamento in vista della gara contro il Palermo. Agli ordini del tecnico D'Agostino la squadra calabrese ha lavorato con un'esercitazione situazionale sulla transizione offensiva-difensiva. In gruppo anche Senesi. Rosa al completo

Le probabili formazioni

VIBONESE (3-4-3): Mengoni; Risaliti, Vergara, Mahrous; Fomov, Basso, Gelonese, Mauceri; Spina, Sorrentino, Golfo.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Lancini, Doda (Peretti); Almici, De Rose, Luperini (Dall’Oglio), Valente; Silipo, Floriano (Fella); Brunori.

Arbitro: Fiero di Pistoia.

