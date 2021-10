Il Palermo al Barbera batte la Virtus Francavilla 1-0, la decide Brunori

FINITA

94': espulso il portiere della Virtus Francavilla Nobile per aver bloccato la sfera con le mani fuori dall'area

6 minuti di recupero

88': Virtus Francavilla in dieci per l'espulsione di Perez

86': brivido per il Palermo con il tiro ravvicinato di Enyan di poco fuori

81': sostituzione per la Virtus. Fuori Pierno e dentro Magnavita

75': doppio cambio per i rosa. Silipo fuori e dentro Almici, fuori Valente e in campo Giron: espulso il tecnico della Virtus Francavilla Taurino per proteste

74': espulso il tecnico della Virtus Francavilla Taurino per proteste

63': gran tiro di De Rose deviato in angolo

61': ancora un cambio per la Virtus con l'ingresso di Enyan al posto di Mastropietro

57': PALERMO-GOL. Il neo entrato Brunori salta difensore e portiere e firma l'1-0

55': doppio cambio per la Virtus. Fuori Toscano e Ventola, dentro Carella ed Ekuban

55': Filippi gioca la carta Brunori al posto di Soleri

46': il Palermo inserisce Lancini per Peretti e la Virtus Francavilla manda in campo Tchetchoua al posto di Prezioso

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

47': punizione velenosa di Valente, Nobile respinge e Luperini da due passi calcia incredibilmente alto

46': Miceli ferma Valente lanciato a rete e viene ammonito

2' di recupero

40': calcio di punizione di Silipo da fuori area e palla di poco fuori

37': primo cambio per il Palermo con l'uscita di Fella e l'ingresso di Luperini

31': Palermo in dieci, espulso Perrotta per una brutta entrata su Pierno

29': ancora un conclusione da fuori per i rosanero con il tiro di Valente che termina sul fondo

27’: tiro a girare di Silipo bloccato da Nobile

26’: espulso un membro dello staff della Virtus Francavilla per proteste

23': tiraccio al volo di Valente con palla alta sopra la traversa di Nobile

21': è di Ventola il primo cartellino giallo del match

11': Ventola cade in area rosanero ma l’arbitro lascia correre.

9’: tiro di Perez respinto da Pelagotti

6': cross di Valente per la testa di Doda con palla sopra la traversa

4': incursione in area rosanero sulla destra di Prezioso fermato per un fallo di mano su un rimpallo

2': cross dalla sinistra di Valente intercettato dalla difesa avversaria

1' - Soleri fermato fallosamente a centrocampo, primo calcio di punizione per i rosa

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-V. Francavilla, valevole per la 10ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle 21.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 54 Peretti, 33 Perrotta; 77 Doda, 20 De Rose (cap.), 19 Odjer, 30 Valente; 10 Silipo, 23 Fella; 27 Soleri. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 5 Marong, 16 Mannina, 29 almici, 36 Mauthe, 79 Lancini, 17 Luperini, 7 Floriano, 9 Brunori, 31 Corona. Allenatore: Filippi.

V. FRANCAVILLA: 22 Nobile, 3 Ingrosso, 5 Idda, 6 Miceli, 10 Perez (cap.), 11 Mastropietro, 17 Caporale, 18 Pierno, 19 Prezioso, 21 Ventola, 25 Toscano. A disposizione: 1 Milli, 12 Cassano, 4 Feltrin, 8 Carella, 13 Gianfreda, 14 Ekuban, 15 Delvino, 20 Enyan, 23 Tchetchoua, 24 Dacosta, 28 Magnavita. Allenatore: Taurino.

ARBITRO: Emmanuele (Pisa). ASSISTENTI: Bonomo (Milano) - Piedipalumbo (Torre Annunziata). QUARTO UOMO: Grasso (Ariano Irpino).

© Riproduzione riservata