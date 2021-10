Palermo inconsistente, i tifosi non ci stanno: "Vergognatevi". Mercoledì arriva il Francavilla

La pesante sconfitta subita dal Palermo nel match di Torre del Greco al cospetto di una Turris brillante ha lasciato tanta amarezza nei tifosi rosanero. Un ko che ha messo in evidenza per l'ennesima volta l'inspiegabile black out che la squadra di Filippi accusa nel corso delle partite. Un corto circuito improvviso che blocca gioco e idee di tecnico e calciatori come quello registrato dopo una ventina minuti dal fischio d'inizio della gara del "Liguori". Incassata la rete dello svantaggio i rosa hanno smarrito la bussola: difesa in bambola, centrocampo che non filtra e attacco senza inventiva. Troppo poco. Il campionato di serie C è sempre stato un torneo particolarmente difficile e l'assenza di gioco (e soprattutto di gol) ti fa scivolare pericolosamente verso i piani bassi della graduatoria.

La delusione dei tifosi

Il ko con la Turris ha lasciato strascichi nell'umore dei tifosi, in particolare quelli della Curva Nord 12 del Palermo che in serata hanno affisso fuori dallo stadio "Barbera" uno striscione eloquente: "Così non ci siamo, cambiate atteggiamento. Vergognatevi", le parole scritte in un telo posto all’esterno dell’impianto di viale del Fante.

Dubbi, assenze e squalificati per Filippi

Il tecnico Filippi a fine gara ha provato a fornire spiegazioni: "Risultato pesante, mi dispiace aver subito un passivo del genere che poteva esserlo ancora di più. Dobbiamo lavorare sull'aspetto mentale". Più dura l'ammissione di colpa della squadra che per voce di capitan De Rose ha chiesto "scusa a tutta la tifoseria. Abbiamo una squadra forte, queste figure di m.... non si devono fare più. Mercoledì abbiamo la possibiltà di rifarci, adesso dobbiamo solo stare in silenzio e concentrarci sulla gara contro la Virtus Francavilla". Sul fronte formazione, ad oggi, non ci sono novità dall'infermeria. Fermati da infortuni Valente, Almici, Accardi e Marconi. Dall’Oglio salterà la sfida con la Virtus Francavilla. Il centrocampista rosanero ha subito domenica un cartellino giallo al 33' della ripresa. Era diffidato e salterà il turno infrasettimanale in programma mercoledì (ore 21). Il numero 11 ha rimediato cinque cartellini gialli nelle ultime 6 partite.

Buon esordio per il baby Corona

La giornataccia di Torre del Greco ha registrato una nota lieta. Nello scacchiere di Filippi ha timbrato il cartellino (prima gara un serie C) Giacomo Corona che con la maglia del Palermo ha firmato il suo debutto da professionista. Il giovane attaccante (classe 2004) ha fatto ingresso sul rettangolo di gioco al 29' della ripresa con i rosa sotto di due reti. Corona, integrato in prima squadra dopo l'ottimo rendimento con la Primavera, ha anche sfiorato il gol con un bel colpo di testa.

