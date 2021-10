Il Palermo crolla 3-0 con la Turris, i campani sbagliano due rigori

Il Palermo incassa la pesante sconfitta a Torre del Greco. I rosanero cedono 3-0 sul campo della Turris al termine di una gara che ha messo, ancora una volta, in evidenza le tante difficoltà del reparto difensivo. Gara vivace sin dai primi minuti, con De Rose e compagni in palla fino al vantaggio dei campani. Dal primo gol della Turris in poi è calato il buio sul gioco e sulle idee. Nel primo tempo l'uno-due con le reti di Santaniello e Leonetti che sarebbero state tre se Pelagotti (buona la sua prova) non avesse parato il penalty di Giannone. Nella ripresa ancora un calcio di rigore fallito dai campani (tiro alto di Franco) e splendido tris in rovesciata di Pavone. Gli ingressi in campo di Silipo e del giovane Corona hanno dato velocità al gioco offensivo dei rosanero ma troppo poco per cambiare le sorti del match. Palermo che scivola al settimo posto a quota 13 punti. Mercoledì sera il turno infrasettimanale: al "Barbera" arriva la Virtus Francavilla che ha pareggiato 1-1 in casa con il Catania

La cronaca

Al 6' Giron al termine di una manovra corale palla per Fella che con un preciso rasoterra chiamava Turina alla deviazione in angolo. Continui capovolgimenti di fronte e al 10' palla per Giannone che prova la conclusione fermata dalla difesa rosanero, cinque minuti dopo errore di Lancini con la complicità di Pelagotti e per poco Santaniello non firmava il vantaggio. Al 15' Brunori riesce a divincolarsi tra due avversari ma tarda a calciare. La difesa della Turris si rifugia in corner, un minuto dopo sugli sviluppi del calcio d'angolo Floriano calcia alto sopra la traversa. Al 20' Palermo vicino al vantaggio con il colpo di testa di Doda salvato sulla linea dalla difesa della Turris; al 26' deviazione di Santaniello sottoporta e palla in fondo al sacco ma la posizione del calciatore è in fuorigioco. Al 27' cross di De Rose per la testa di Fella e conclusione che termina sul fondo. Al 29' fallo in area rosanero di Lancini su Santaniello e calcio di rigore per la Turris. Dal dischetto Giannone si faceva parare il tiro da Pelagotti. Al 30' brutta entrata di Esempio ai danni di Fella e cartellino giallo per il giocatore della Turris. Al 36' la Turris sbloccava il punteggio: cross dalla sinistra di Franco, svarione difensivo di Peretti, e palla per Santaniello che deposita in rete da due passi. Al 41' buon tiro di Leonetti dall'interno dell'area ma fermato per fuorigioco, al 43' conclusione a girare di Tascone con palla a fondo campo. Prima del fischio del riposo i campani firmavano il raddoppio con Leonetti servito perfettamente da Tascone e con difesa rosanero impreparata. Nella seconda parte del match (4') Floriano serve Fella che si lancia verso il portiere avversario ma commette fallo e si merita il cartellino giallo. All' 8' doppio cambio per Filippi con l'ingresso in campo di campo di Soleri e Silipo al posto di Fella e Floriano. Al 12' difesa rosanero ancora in affanno e palla per Franco che davanti al portiere segna ma in fuorigioco. Al 13' Soleri fugge verso la porta della Turris ma viene fermato per offside e un minuto dopo occasione per Brunori con tiro sull'esterno della porta. Al 17' preciso di cross di Dall'Oglio deviato con una mano da Tascone e punizione per il Palermo e poco dopo Silipo salta un avversario e lascia partire un gran destro con palla sopra la traversa. Ancora Silipo con un tiro forte deviato in calcio d'angolo. Al 27' fallo di Doda su Franco in piena area e calcio di rigore per la Turris: dal dischetto lo stesso Franco calciava alto. Due minuti dopo ancora un cambio per il Palermo con l'ingresso in campo del giovane Corona al posto di De Rose. Al 30' colpo di testa di Perrotta sulla traversa e palla per Luperini ma l'arbitro ferma per fuorigioco e al 31' Turris vicina al tris con il tiro di Tascone che però termina alto. Al 33' il Primavera Corona insidioso con un colpo di testa di poco fuori. Al 37' triplo cambio per la Turris. Escono dal campo Barutti, Santaniello e Giannone, dentro Longo, Pavone e Loreto. Al 41' Longo si presenta solo a Pelagotti e segna ma commette fallo su Peretti e l'arbitro annulla. Al 47' il tris che chiudeva la partita: tiro di Longo respinto da Perrotta, la palla arriva a Pavone che in rovesciata firma il 3-0.

Il tabellino

TURRIS (3-4-3): Perina 6; Manzi 6, Lorenzini 6, Esempio 6; Ghislandi 6, Franco 6.5, Tascone 6 (40'st' Finardi sv), Varutti 6.5 (37'st' Loreto 6); Giannone6.5 (37'st Pavone 7), Santaniello 7 (37'st Longo 6.5), Leonetti 6.5 (21'st Bordo 6).

In panchina: Abagnale, Zanoni, Giofré, Iglio, Palmucci, D’Oriano, Sartore.

Allenatore: Caneo 7

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti 6; Peretti 4.5, Lancini 4.5 (14'st Luperini 5.5), Perrotta 4.5; Doda 5, De Rose 5.5 (29'st' Corona 6), Odjer 5.5 (1'st Dall'Oglio 5.5), Giron 5.5; Fella 6 (9'st' Soleri 5.5), Floriano 5.5 (9'st Silipo 6); Brunori 6.

In panchina: Massolo, Marong, Mannina.

Allenatore: Filippi 5.5

ARBITRO: Giaccaglia di Jesi 6.

RETI: 37'pt Santaniello, 45' pt Leonetti, 47' st Pavone

NOTE: Pomeriggio fresco, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Odjer, Lancini, Esempio, Tascone, Fella. Al 31'pt Giannone e al 27'st Franco sbagliano un calcio di rigore. Angoli: 7-3 per il Palermo. Recupero: 0'; 4'.

