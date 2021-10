Turris-Palermo 2-0, la diretta. Nella ripresa Dall'Oglio al posto di Odjer

1': cartellino giallo per Tascone

1': primo cambio per il Palermo con l'ingresso di Dall'Oglio al posto di Odjer

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO: TURRIS-PALERMO 2-0

45': TURRIS-GOL. Raddoppio della Turris con Leonetti, che si infila senza ostacoli tra le maglie della difesa rosanero.

43': conclusione a girare di Tascone con palla a fondo campo

41': buon tiro di Leonetti dall'interno dell'area, ma fermato per fuorigioco.

36': TURRIS-GOL. Cross dalla sinistra di Franco, svarione difensivo di Peretti e Santaniello firma l'1-0: Pelagotti salva il primo tentativo di testa ma non può nulla sul tap-in.

30': brutta entrata di Esempio ai danni di Fella e cartellino giallo per il giocatore della Turris.

29': fallo in area rosanero di Lancini su Santaniello e calcio di rigore per la Turris. Dal dischetto Giannone si fa parare il tiro da Pelagotti.

27': cross di De Rose per la testa di Fella e conclusione che termina sul fondo.

26': deviazione di Santaniello sottoporta e palla in fondo al sacco, ma la posizione del calciatore della Turris è di fuorigioco. Gol annullato.

21': pericoloso il tiro di esterno collo di Odjer con palla fuori.

20': Palermo vicino al vantaggio con Fella che recupera sulla linea di fondo una palla che sembrava persa e centra bene per il colpo di testa di Doda, salvato sulla linea da Varutti.

19': buon tiro di Manzi con palla a lato.

17': primo cartellino giallo, se lo becca Odjer per fallo su Franco.

15': sugli sviluppi di una punizione Floriano calcia alto sopra la traversa.

13': Brunori riesce a divincolarsi tra due avversari ma tarda a calciare. La difesa della Turris si rifugia in corner.

11': errore di Lancini con la complicità di Pelagotti e per poco Santaniello non firma il vantaggio.

10': continui capovolgimenti di fronte, palla per Giannone che prova la conclusione a giro di sinistro, fermata da Peretti.

5': Giron al termine di una manovra corale serve palla a Fella che con un preciso rasoterra chiama Turina alla deviazione in angolo.

3': Floriano arriva su un lancio di Odjer prima del portiere Perina, ma la palla non inquadra la porta. L'attaccante cade sul contrasto, ma l'arbitro lascia correre.

La diretta di Turris-Palermo, calcio d'inizio alle 14.30

Queste le formazioni ufficiali della gara, valevole per la 9a giornata del campionato di serie C (girone C).

TURRIS: 33 Perina, 2 Esempio, 4 Franco, 5 Lorenzini, 9 Santaniello, 10 Giannone, 11 Leonetti, 13 Ghislandi, 16 Manzi, 17 Tascone, 23 Varutti.

A disposizione: 1 Abagnale, 3 Loreto, 6 Giofre, 7 Sartore, 8 Bordo, 14 Zanoni, 19 Longo, 21 Palmucci, 24 Iglio, 25 D’Oriano, 27 Pavone, 30 Finardi.

Allenatore: Caneo.

PALERMO: 1 Pelagotti; 54 Peretti, 79 Lancini, 33 Perrotta; 77 Doda, 20 De Rose (cap.), 19 Odjer, 3 Giron; 7 Floriano, 23 Fella; 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 5 Marong, 10 Silipo, 16 Mannina, 17 Luperini, 11 Dall’Oglio, 27 Soleri, 31 Corona.

Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Giaccaglia (Jesi).

ASSISTENTI: Belsanti (Bari) - Politi (Lecce).

QUARTO UOMO: Ursini (Pescara).

