Deferimento del Palermo, lo spettro della retrocessione in serie C

C'è anche lo spettro della retrocessione in Serie C tra gli scenari possibili per il Palermo calcio, dopo il deferimento da parte della procura federale nei confronti della società rosanero e dell'ex presidente Maurizio Zamparini.

Per il procuratore federale aggiunto ci sono tutta una serie di irregolarità gestionali e di atti che hanno falsificato la rappresentazione di una situazione contabile debitoria che, se nota, "avrebbe impedito l’iscrizione ai campionati di calcio".

La prima udienza è fissata per il 10 maggio a Roma e, in virtù delle violazioni, il club rosanero rischia la Serie C, così come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia, o in alternativa una penalizzazione in classifica da scontare o a campionato in corso o nella stagione successiva.

Per l'avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo, "i capi di incolpazione, oggettivamente, se confermati appaiono molto seri. Chiaramente deve ancora esserci un procedimento, uno sviluppo di una difesa da parte del Palermo, ma è evidente che tutto ciò possa avere ripercussioni sull'attuale stagione sportiva. Il Palermo - conclude - viene coinvolto per responsabilità diretta".

© Riproduzione riservata