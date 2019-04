Palermo, esonerato il tecnico Stellone: Delio Rossi in pole, possibile il ritorno

Adesso è ufficiale, Roberto Stellone è stato esonerato. Il club di viale del Fante ha comunicato la decisione di allontanare il tecnico romano tramite una nota diramata sul sito ufficiale intorno alle 13. Stellone paga caro il brutto pari casalingo contro il Padova a 4 giornate dalla fine del campionato.

“L’U.S. Città di Palermo comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto Stellone ed il suo staff, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto – si legge nel comunicato -. La guida tecnica della Prima Squadra è temporaneamente affidata all’allenatore della Primavera Giuseppe Scurto, che questo pomeriggio dirigerà la seduta d’allenamento insieme al preparatore dei portieri Vincenzo Sicignano”.

Rino Foschi ha quindi voluto dare una scossa alla squadra che ieri in casa contro il Padova è apparsa senza mordente e con poca determinazione. Inoltre Stellone ha pagato anche alcune scelte non proprio azzeccate.

Già ieri sera la sfuriata di Foschi al termine del match lasciava presagire che oggi qualcosa sarebbe successo. In pole, al momento, per sostituire Stellone ci sarebbe Delio Rossi, ma non sono escluse altre piste, come quella che porta al rientro di Tedino che è ancora sotto contratto.

Campo e società, il futuro del Palermo su due fronti: i possibili protagonisti e i suggestivi ritorni Il presidente Rino Foschi, nei giorni scorsi ha detto che la trattativa con York Capital ha bisogno di tempo Roberto Stellone, il tecnico esonerato dopo il pari contro il Padova Delio Rossi, potrebbe tornare sulla panchina del Palermo Dopo l’esonero di Stellone tra le ipotesi c’è anche il ritorno di Bruno Tedino che aveva iniziato la stagione L’ex rosanero Fabio Liverani, oggi allenatore del Lecce. La squadra salentina è al momento davanti al Palermo. Le due squadra si contendono la promozione diretta in Serie A Un altro ex rosanero, Eugenio Corini. Allena il Brescia primo in classifica. Domenica sera il big match contro il Lecce Il capitano e capocannoniere del Palermo Ilija Nestorovski. I suoi gol potrebbero essere decisivi in questo finale di stagione Alberto Brignoli, anche ieri decisivo parando il rigore di Capello ed evitando la sconfitta Aleksandar Trajkovski, autore del gol del vantaggio rosanero. Serve anche il suo apporto in fase offensiva in questo finale di stagione I tifosi rosanero che ieri hanno esposto uno striscione di fratellanza coi tifosi del Padova. Ieri poco più di 11.600 gli spettatori. Più volte Stellone ha chiesto il supporto del pubblico

