Delusione Palermo, con il Padova solo un pari al "Barbera": il Lecce vince, la serie A si complica

Un'occasione persa, un'enorme occasione persa. Il Palermo non va oltre il pari contro il Padova, ultimo in classifica, al "Barbera" (1-1 il risultato) e con la contemporanea vittoria del Lecce la serie A diretta si complica. Di fatto i rosanero hanno perso il vantaggio della partita in più che i salentini hanno giocato. Il distacco è ora di tre punti anche se i rosanero hanno dalla loro il vantaggio negli scontri diretti, ma ora è chiaro che il Palermo non può davvero più sbagliare.

Che i veneti potessero essere un pericolo lo aveva già detto Roberto Stellone nella conferenza stampa pre-match: il mister aveva capito il momento delicato della sua squadra e aveva visto giocare il Padova, che ha confermato anche in un campo difficile come il "Barbera" di essere in forma.

Eppure il match per i padroni di casa era partito nel migliore dei modi, non solo per il bel gemellaggio con la tifoseria ospite. Dopo qualche minuto di riscaldamento, al 14' Trajkovski tira da fuori area, becca una deviazione e la palla va in rete. Palermo in vantaggio e partita che sembra tutta in discesa. Nulla di più sbagliato: passano poco più di 60 secondi e Pulzetti segna la rete del pari. Risultato sull'1-1, come se niente fosse successo.

Passano i minuti e non succede in effetti niente di che, quando all'improvviso Baraye cade in area di rigore. L'arbitro indica il dischetto, e il Padova ha l'incredibile occasione di passare in vantaggio. Batte Capello, Brignoli dice no.

Nel secondo tempo Palermo all'arrembaggio per cercare lo spunto vincente, ma a nulla servono i cambi di modulo e gli ingressi di Puscas al posto di Haas, di Rispoli al posto di Salvi e di Mazzotta per l'evanescente Aleesami. Anche il Padova cerca la vittoria per inseguire la salvezza, ma aòòa fine entrambe le porte rimangono inviolate. Un punto che sostanzialmente non serve a nessuno e che complica la rincorsa del Palermo verso la Serie A. Vincono tutte tranne le altre in testa alla classifica di serie B. Ed è una Pasquetta amara per Stellone.

