Palermo, torna Delio Rossi in panchina: il nuovo tecnico già stasera in città

Mancano solo i crismi dell’ufficialità ma Delio Rossi è praticamente il nuovo allenatore del Palermo. Rino Foschi, dopo alcuni colloqui, sembrerebbe quindi aver convinto il tecnico che non ha potuto dire no alla grande occasione di tornare a Palermo.

Rossi che al momento non ha rilasciato dichiarazioni, sarà in città già stasera e domani firmerà il contratto che lo legherà al Palermo almeno fino alla fine di questo campionato, con un'opzione per il prossimo. Domani dirigerà il suo primo allenamento in vista della partita di sabato a Livorno.

Salvo imprevisti e clamorosi cambi di copione, l'ufficialità arriverà a breve. Delio Rossi è probabilmente l’allenatore più amato dai tifosi rosanero, memorabili le sue lacrime dopo la finale di Coppa Italia persa a Roma contro l’Inter. E da quelle lacrime in poi scattò praticamente la fase più grigia della gestione Zamparini, con retrocessioni e delusioni.

Rossi torna dopo otto anni ed è reduce dall’esperienza in Bulgaria dal Levski Sofia, un ritorno che combacia con l’esonero di Stellone, quando mancano 4 giornate alla fine del campionato. Un film praticamente già visto, un po’ come è successo a Bruno Tedino nella scorsa stagione, quando l’ex Pordenone fu esonerato sempre a questo punto del torneo.

Campo e società, in un mese si decide il futuro del Palermo: protagonisti e grandi ritorni Delio Rossi, potrebbe tornare sulla panchina del Palermo Roberto Stellone, il tecnico esonerato dopo il pari contro il Padova Il presidente Rino Foschi, nei giorni scorsi ha detto che la trattativa con York Capital ha bisogno di tempo Dopo l’esonero di Stellone tra i candidati c’era anche Bruno Tedino che aveva iniziato la stagione sulla panchina rosanero L’ex rosanero Fabio Liverani, oggi allenatore del Lecce. La squadra salentina è al momento davanti al Palermo. Le due squadra si contendono la promozione diretta in Serie A Un altro ex rosanero, Eugenio Corini. Allena il Brescia primo in classifica. Domenica sera il big match contro il Lecce Il capitano e capocannoniere del Palermo Ilija Nestorovski. I suoi gol potrebbero essere decisivi in questo finale di stagione Alberto Brignoli, anche ieri decisivo parando il rigore di Capello ed evitando la sconfitta Aleksandar Trajkovski, autore del gol del vantaggio rosanero. Serve anche il suo apporto in fase offensiva in questo finale di stagione I tifosi rosanero che ieri hanno esposto uno striscione di fratellanza coi tifosi del Padova. Ieri poco più di 11.600 gli spettatori. Più volte Stellone ha chiesto il supporto del pubblico

Una coincidenza, una storia che si ripete: l’esonero di Tedino era arrivato dopo il 3-0 subito a Venezia il 27 aprile 2018; quasi un anno dopo, il 23 aprile 2019, Stellone viene esonerato dopo il pari in casa contro il Padova per 1-1. Due squadre venete che causano un esonero al Palermo.

Rossi avrà l’arduo compito di riportare il Palermo in A, inizialmente sperando nella promozione diretta (matematicamente raggiungibile con quattro vittorie consecutive) o in caso alternativo passare dai playoff. Il Palermo nelle prossime giornate sfiderà Livorno fuori casa, Spezia al Barbera, Ascoli al Del Duca e poi Cittadella in casa.

