Comunali a Palermo, aperte tutte le 600 sezioni: in netto calo l'affluenza

Tutte le 600 sezioni sono ora in funzione. La prefettura di Palermo ha annunciato attraverso una nota che con la nomina degli ultimi presidenti, dopo il forfait che da ieri ha mandato in tilt la macchina elettorale, in tutti i seggi si vota ora regolarmente.

È evidente che le difficoltà in questa prima fase della giornata hanno avuto ripercussioni sull'affluenza, che segna un netto calo rispetto alle scorse elezioni. Il dato è ufficioso ed è stato pubblicato sul sito del Comune di Palermo: alle 12 l'affluenza per le elezioni comunali è stata del 10,87% (59138 votanti). La rilevazione riguarda 587 sezioni su 600. Alle Amministrative del 2017, invece, alla stessa ora aveva votato il 15,16%, ovvero 84.586 aventi diritto. Alle ore 19, la percentuale era stata del 37,55%, mentre quella finale del 52,57%.

Nei seggi, intanto, il caos sembra essere superato. In una nota diffusa poco prima delle 15, la prefettura ha reso noto che con la nomina degli ultimi 13 presidenti, tutte le 600 sezioni sono ormai insediate e che non è stato necessario procedere ad alcun accorpamento.

Che succederà dopo i ritardi? Fonti ministeriali spiegano che a norma vigente non si possono cambiare gli orari di apertura dei seggi, operazione, spiegano ancora, che si potrebbe fare soltanto emanando una nuova legge. Tuttavia, nelle sezioni aperte in ritardo, gli elettori che si troveranno in fila alla chiusura dei seggi potranno votare oltre le 23. È stato ricordato il caso dell’election day del 13 maggio 2001, quando a causa di ritardi nelle votazioni si votò fino a notte fonda.

Complessivamente bassa, in tutta Italia, l'affluenza alle ore 12 anche per i referendum sulla giustizia: a quell'ora ha votato il 6,63% degli aventi diritto, secondo i dati del ministero dell'Interno. Come per le Amministrative si vota soltanto oggi fino alle 23.

© Riproduzione riservata