Palermo, voto nel caos: Lagalla lancia l'Sos al governo, Ferrandelli invita tutti ad andare dopo pranzo

Il caos nel voto a Palermo, con tante sezioni ancora chiuse, ha scatenato anche le reazioni.

«A fronte di quanto sta accadendo in molte sezioni elettorali, dove mancano addirittura i presidenti di seggio e le operazioni di voto non sono ancora state avviate - dice il candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla -, chiediamo un intervento deciso e immediato da parte del governo nazionale, affinché garantisca l’effettiva regolarità delle elezioni amministrative di Palermo».

«Consiglio a tutti - dice il candidato sindaco a Palermo di Azione e +Europa, Fabrizio Ferrandelli, che ha inoltrato un audio-appello agli elettori - di andare a votare, se possibile, dopo pranzo perché ci sono problemi in alcune sezioni in cui non si sono insediati i presidenti e stiamo intervenendo da Roma col ministero cui abbiamo denunciato tutta la situazione».

«Da candidato alla carica di sindaco - dice Ciro Lomonte, candidato sindaco per i Siciliani liberi - devo denunciare il collasso della macchina elettorale palermitana; un collasso che non ha pari dalla caduta del fascismo ad oggi. Ci sono sezioni ancora chiuse a un’ora e mezza dall’inizio teorico delle votazioni e gente che è rimandata a casa».

«Chiediamo al prefetto che i seggi rimangano aperti anche nella giornata di lunedì mattina - dichiara il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro - per consentire a quante più persone di espletare il proprio voto e garantire così il rispetto di tale dovere e di tale diritto». «I casi sono due - dice il leader della Lega, Matteo Salvini -: o allunghi orario del voto stasera o lo fai domani».

«Il ministero dell’Interno - dice Giusto Catania, assessore comunale uscente e candidato di Sinistra civica ecologista, con riferimento al mancato spostamento della data della finale tra Palermo e Padova - si assuma la responsabilità di questo errore. Bisogna immediatamente recuperare al grave errore. Serve una sessione elettorale suppletiva solo per i seggi che alle 10 non si sono ancora costituiti. Non si può mettere una pezza dopo aver mandato a casa centinaia di elettori. Solo per i seggi non costituiti si voti domenica prossima».

