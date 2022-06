Mazzarino ritira la sua candidatura. Miccichè: «Polizzi, un errore. FI parte lesa»

Adelaide Mazzarino ha deciso di rititirare la propria candidatura, dopo l’arresto per voto di scambio politico-mafioso di Pietro Polizzi, il candidato di Forza italia al consiglio comunale con cui correva in tandem. «Queste cose non mi appartengono neppure lontanamente e mettono un macigno sopra la mia passione - scrive in una nota Mazzarino -. Sono talmente sconcertata per la notizia appresa da non avere più la voglia di proseguire, anche perché, riprendendo le parole del coordinatore Gianfranco Miccichè, mai accetterei voti del genere. La mia campagna elettorale finisce qui. Mi spiace solo non potere dare il mio solito contributo al partito nel quale ho sempre creduto con tutta me stessa».

Sull'arresto di Polizzi è intervenuto anche Gianfranco Micciché: «Mi assumo interamente la responsabilità dell’errore perchè si tratta di un errore ovviamente - ha detto all'AGI -, e non di accordo con la mafia, che sia chiaro». Un «errore grave» di cui «mi pento e che ci danneggia», ha aggiunto il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, che ha detto anche di avere chiesto e ottenuto dalla candidata Adelaide Mazzarino di rititirare la propria candidatura.

«Questa persona - ha proseguito Miccichè riferendosi a Polizzi - era stato candidato in tanti altri partiti in svariate occasioni. Non potevamo immaginare che si trattasse di una persona di questo tipo. Noi ogni volta chiediamo i certificati penali, il certificato antimafia, per cui da questo punto di vista più di tanto non si può fare. Io mi arrabbio comunque però onestamente mi è sembrato di vedere da parte di tutti i protagonisti di questa vicenda una buona fede assoluta. Il mio responsabile della lista si è presentato stamane a casa mia con le dimissioni, era molto avvilito, e io le ho rifiutate perchè mi rendo assolutamente conto che lui non c’entra nulla. Un errore si può fare». Dice ancora ad AGI: «Ho immediatamente comunicato che ci costituiremo parte civile nel momento in cui ci dovesse essere un processo. Non ho mai incontrato questa persona, è stata una di quelle candidature che ci vengono proposte». Eppure nelle intercettazioni Polizzi avrebbe fatto anche il suo nome nella vicenda Ast: «Su questo sono certo che si tratta di millantato credito. Ho parlato anche con Dalì che mi ha detto che non esiste nessun tipo di contatto con questa persona. Si erano incontrati per la candidatura al Comune, non per altro, e gli credo. In ogni caso per il buon nome non solo di Forza Italia, ma della politica in assoluto, chiedo scusa a tutti i nostri elettori per l’errore commesso di cui mi pento. Stavolta ci siamo incappati, ma ci costituiremo parte civile, a dimostrazione della nostra buona fede. Dopo di che, attendiamo di capire quanto di tutto questo sia assolutamente reale».

