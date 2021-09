Da Ballarò a Monza: ecco il video con cui la Red Bull omaggia Palermo e il Gran Premio d'Italia

Max Verstappen guida la sua monoposto per le strade di Palermo in un viaggio mai visto prima. La F1 RB7 attraversa i luoghi più iconici del capoluogo siciliano: dal mercato di Ballarò, fino alla spiaggia di Mondello. Alla fine raggiunge il team Red Bull Racing Honda che la porterà al Gran Premio d'Italia su un mezzo davvero inaspettato.

"Ciao Palermo, Monza is calling" è il titolo della clip della scuderia austriaca che quest'estate aveva trasformato la città in un set a cielo aperto in cui veder sfrecciare la RB7 di Verstappen. Nel video il pilota olandese attraversa il mercato di Ballarò per poi percorrere Corso Vittorio Emanuele, fino alla sgommata ai Quattro Canti con tanto di petali di rosa in omaggio a Santa Rosalia.

La corsa della vettura, impegnata quest'anno in un serrato testa a testa con la Mercedes per la conquista del Mondiale, continua percorrendo il Foro Italico, la Cala, il Parco della Favorita fino ad arrivare sul lungomare di Mondello dove il team schierato sulla chiatta è pronto a portare l'auto verso Monza, dove questo weekend si correrà il Gran Premio d'Italia.

Proprio in vista del prossimo Gran Premio d’Italia, Verstappen commenta: “Non vedo l'ora di gareggiare, in Italia ho tantissimi ricordi fin da piccolo con il go kart e il cibo è sempre ottimo. Benché il circuito di Monza tradizionalmente non sia il migliore per il nostro telaio e la nostra power unit - è una pista veloce e le zone di frenata sono davvero importanti e abbastanza difficili - mi piace molto e spero che quest'anno si adatti meglio alle nostre caratteristiche. Inoltre, i tifosi italiani sono grandi appassionati di corse e non vedo l'ora di vederli tutti lì in tribuna a incitare”.

“Il video di Red Bull Racing Honda rappresenta una grande occasione di promozione internazionale della città, che conferma, ancora una volta, la sua grande attrattiva conquistata negli anni e che, proprio negli ultimi mesi, sta riacquisendo vigore nel rispetto fondamentale del diritto alla salute - commenta il sindaco di Palermo Leoluca Orlando -. Ho seguito le riprese tra le strade, le piazze, i mercati e il mare di Palermo con emozione, consapevole dell'importante cambiamento culturale di Palermo e del fatto che milioni di persone, in tutto il mondo, guarderanno il video apprezzando così le bellezze di una città sempre più turistica, aperta, internazionale”.

