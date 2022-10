Red Bull Unlocked, la movida di Palermo tutta sotto lo stesso tetto per due notti

Dopo Amsterdam e Parigi, Red Bull Unlocked arriva a Palermo. Ecco il taglio del nastro per quella che sarà l'unica tappa italiana del festival pensato per celebrare la nightlife italiana.

Un evento realizzato nel giro di due mesi grazie alla stretta collaborazione tra Redbull, Unlocked, il Comune di Palermo e l'Autorità Portuale con la West Sicily Gate, la società che ha in affido la gestione della Stazione Marittima.

Riunendo i locali e i bar più iconici della città - ma anche Papeete, Hierbas e il Plastic di Milano - sotto un unico tetto, il Red Bull Unlocked trasformerà per due serate - quella del 25 e del 26 ottobre - la Stazione Marittima, fiore all’occhiello e location all’avanguardia all’interno del porto del capoluogo siciliano. Biglietti sold out per entrambe le serate.

© Riproduzione riservata