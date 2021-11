Pioggia di medaglie per la società palermitana del video con la Formula 1 per le strade della città

Sei shortlist, tre bronzi e un argento. È questo il risultato portato a casa da Just Maria, la video company palermitana che con «Ciao Palermo, Monza is calling!» vince quattro metalli agli Adci Awards 2021, il più importante riconoscimento italiano per la pubblicità.

Il progetto conquista in tutto sei shortlist, ottenendo un argento nella categoria miglior Branded content (Digital Driven) e tre bronzi rispettivamente nelle categorie Film Craft (Sound&Music effect), Creative effectiveness (per l’insight culturale) e nella categoria Film (Altri Schermi).

Nel video che ha conquistato il web facendo il giro del mondo e raggiungendo oltre 19 milioni di visualizzazioni sui social, 62 milioni di impressions e 58 milioni di media coverage, una Formula 1 sfreccia per le strade di Palermo in vista del Gran Premio di Monza raccontando, attraverso delle immagini mai viste prima, una città sorprendente e bellissima.

Organizzati dall’Art Directors Club Italiano (presieduta da da Vicky Gitto), l’associazione che da 35 anni riunisce i migliori pubblicitari, creativi, registi e comunicatori italiani, gli Adci Awards sono considerati un po’ come il David di Donatello della pubblicità. Con più di 1000 iscrizioni, record assoluto rispetto agli anni precedenti, la concorrenza è stata spietata. La commissione di 120 giurati, presieduta quest’anno da Giuseppe Mastromatteo, chief creative officer di Ogilvy Italia, ha premiato con diversi ori sia il progetto «Carebonara» di Barilla - un cortometraggio che ripercorre la leggenda della nascita di uno dei piatti più conosciuti al mondo, la pasta alla carbonara - sia «The Hiring Chain», una bellissima campagna che ha aiutato centinaia di ragazzi down a trovare lavoro grazie a LinkedIn e Coordown, attraverso una creatività brillante e col supporto di una splendida colonna sonora realizzata da Sting.

Nell’anno in cui Just Maria compie quattro anni, oltre ai successi arrivati anche grazie a «Ciao Palermo!» realizzato per Red Bull, l’annuncio di una importante novità: per consolidare la presenza sul mercato nazionale e internazionale, infatti, la società comunica un cambio di sede palermitano e l’apertura di un nuova sede a Milano.

