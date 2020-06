Tennis, dal 5 luglio torna in campo la serie A1 maschile: il Ct Palermo ospita Forte dei Marmi

Sono stati resi noti i 4 gironi del campionato di serie A1 maschile che quest'anno partirà, per la prima volta, nel mese di luglio. Domenica 5 luglio alle 15, i ragazzi del Ct Palermo, capitanati da Davide Cocco, affronteranno in casa il Tc Italia Forte dei Marmi. Sette giorni dopo trasferta in Puglia contro l'Angiulli Bari, per poi chiudere il 19 luglio a Torre del Greco. Si disputeranno gare di sola andata.

Confermata in blocco la rosa della scorsa stagione che ha ottenuto una straordinaria promozione, con l'aggiunta degli stranieri (se ne può schierare solo uno) Jiri Vesely 67 al mondo, Sandro Ehrat n. 392 e Alvaro Lopez San Martin n. 488.

Per quanto riguarda il regolamento, prenderanno il via 16 squadre divise in quattro gironi semplici (sola andata) da quattro squadre. Le prime classificate di ogni girone parteciperanno ad un tabellone di play off (semifinali) a quattro squadre, con incontri di andata e ritorno al primo turno, integralmente sorteggiato.

Le squadre seconde classificate nei gironi manterranno il diritto alla partecipazione alla Serie A1 nel 2021. Le squadre terze e quarte classificate parteciperanno ad un tabellone di play out ad otto squadre, con formula di andata e ritorno (l’incontro di ritorno si gioca in casa della squadra terza classificata).

Nell'intervista Davide Cocco, capitano Ct Palermo

