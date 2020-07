Il Ct Palermo pronto ad iniziare la stagione, domenica in campo le squadre maschile e femminile

Il Ct Palermo è pronto ad iniziare la stagione: presentate questa mattina le squadre di A1 maschile e A2 femminile. Le squadre, a causa del coronavirus che ha stravolto tutti i campionati, saranno impegnate da luglio e non come di consueto in autunno. Gli uomini lotteranno per conquistare la salvezza, mentre le donne proverà ad ottenere la promozione in A1, sfuggita sul filo di lana nel 2019.

Domenica 5 luglio alle 15 in viale del Fante, i ragazzi guidati da Davide Cocco, che lo scorso anno sono stati promossi proprio nel massimo campionato grazie al successo in finale play off contro Pistoia, affronteranno il Tc Italia Forte dei Marmi di Lorenzo Sonego, fresco campione assoluto italiano.

Subito dopo, ci saranno due trasferte, il 12 luglio a Bari contro l’Angiulli e il 19 luglio a Torre del Greco che annovera oltre al campione iberico Roberto Bautista Agut, anche gli italiani Gianluigi Quinzi e Giammarco Moroni. Sarà un girone con solo gare d’andata.

La rosa del Ct Palermo per il campionato 2020 a livello di volti nuovi vedrà il ventiseienne ceco Jiri Vesely numero 65 al mondo e vincitore a gennaio dell’Atp 250 di Pune, lo svizzero Sandro Ehrat n. 392 e lo spagnolo Alvaro Lopez San Martin n. 488. Confermati i grandissimi protagonisti della splendida cavalcata della passata stagione: l’altro spagnolo Carlos Gomez Herrera (428 Atp), l’italo svizzero Luca Margaroli (133 di doppio) e i siciliani tutti cresciuti sui campi di questo circolo Omar Giacalone, Claudio Fortuna, Gabriele Piraino(vincitore a giugno 2019 del torneo dell’Avvenire), Matteo Iaquinto, Andrea Trapani, Giovanni Morello, Giorgio Passalacqua, Ferdinando Bonuccelli e Francesco Mineo. Si disputano quattro singoli e due doppi. Al terzo set si gioca un match tiebreak a dieci punti.

Nel campionato di serie A1, oltre al Ct Palermo (girone 4), ci saranno anche Vela Messina, finalista della passata edizione e Match Ball Siracusa, rispettivamente inseriti nel girone 2 e nel girone 1.

Tenterà di raggiungere la promozione sfuggita lo scorso anno, la compagine femminile di serie A2 che giocherà domenica 5 luglio alle 15 a Torino contro la Stampa Sporting. Seconda e ultima gara del girone (a tre squadre) il 19 luglio a Palermo contro il Tc Rungg Bolzano.

I capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni potranno avvalersi delle performance delle confermate tenniste palermitane Federica Bilardo, Giorgia Pedone, Anastasia Abbagnato, Virginia Ferrara e Carolina Meligeni Alves, quest’ultima brasiliana. Volti nuovi, la belga numero 270 Wta Lara Salden, la russa Polina Leykina e la giovane palermitana Alessia Truden. Così come per l’A1, in A2 si può schierare una sola giocatrice straniera. Si giocano tre singoli e un doppio. Bilardo, Pedone, Abbagnato, Ferrara e Truden appartengono tutte al vivaio del club di viale del Fante.

La compagine palermitana è l’unica squadra siciliana presente in A2.

