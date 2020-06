Tennis: il Tc2 Palermo si rinforza con tre ingaggi: dal 12 luglio il via alla A2

Il Tennis club Palermo 2 ha ingaggiato Benjamin Hassan, numero 354 delle classifiche Atp, schierato dal Libano in Coppa Davis, lo spagnolo Pol Toledo Bague (numero 485) e il francese Arthur Pierre Rinderknech (numero 161) in vista della ripartenza del campionato di Serie A2 fissato per il 12 luglio alle 15 contro i liguri del Tennis club Santa Margherita.

I tre tennisti rinforzeranno la squadra formata dal capitano Francesco Palpacelli, Antonio Campo, Cristian Carli e dai giovani Alessandro D’Anna, Gabriele Dolce e Andrea Spitaleri. Il Tennis club Palermo 2 è impegnato nella programmazione per ritornare in serie A1.

«Ci presentiamo con una squadra ancora più forte - dice Roberto Rizzo, dirigente del Tc2 - e il nostro obiettivo resta quelo di tornare in A1. Hassan, Toledo Bague e Rinderknech rinforzano una squadra ben collaudata e affiatata grazie al nostro instancabile capitano Palpacelli».

