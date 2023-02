A Borgo Nuovo Carnevale dopo la pandemia: musica e coriandoli per la festa ritrovata

Il Carnevale arriva anche a Borgo Nuovo e coinvolge tutta la quinta circoscrizione. Dopo gli anni di pandemia che hanno costretto a chiusure e distanziamenti, la borgata riprende la sua sfilata, giunta ormai alla quinta edizione: maschere, coriandoli e bombolette con schiuma hanno colorato piazza San Paolo, che ha ospitato le tante scuole del territorio, tra cui la Boccadifalco Tomasi di Lampedusa, la Michelangelo Buonarroti, la Russo Raciti, la Rita Levi Montalcini, la Ernesto Ascione, la De Amicis Da Vinci e l’istituto valdese La Noce.

A guidare il corteo, partito dalla piazza, un carro che con la sua musica ha portato i bambini e gli insegnanti in giro per il quartiere, passando da via Piazza Armerina fino al giardino del centro anziani, dove sono state messe in scena alcune esibizioni da parte dei più piccoli: «Finalmente un momento vero di socialità - ha detto Giusi Mancuso, insegnante della Russo Raciti - che fa bene a tutti, grandi e piccoli».

«Avevamo bisogno di questi spazi di libertà - sottolinea Giovanna Genco, preside della De Amicis Da Vinci - è bello che qui ci siano tutte le scuole della circoscrizione». Entusiasta della riuscita dell’iniziativa anche il presidente della quinta circoscrizione, Andrea Aiello: «Ci siamo concentrati per realizzare una manifestazione importante per i bambini che mancava da tre anni - ha detto - ci tenevamo a fare un evento importante nella nostra circoscrizione. Abbiamo fatto rete con parrocchie, associazioni e scuole, per organizzare più progetti possibili e oggi è la giornata di chiusura, che permette una bellissima festa».

Intervistati: Giusi Mancuso, insegnante scuola Russo Raciti - Giuseppe Murietta, insegnante Russo Raciti - Rosi Alfano mamma - Giovanna Genco, preside De Amicis Da Vinci - Andrea Aiello presidente V circoscrizione

