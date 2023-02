Socialità e risate a Palermo: da Borgo Vecchio al via nove sfilate per il carnevale in città

Nove sfilate che attraversano i quartieri della città. “Finché la barca va?” è il tema quest’anno del Carnevale sociale e dei diritti organizzato dal centro Anomalia Borgo Vecchio che mette al centro il diritto di vivere in un mondo dove ci sia posto per tutti.

Alla sfilata hanno partecipato bambini e genitori di Borgo Vecchio ma anche di altri territori e le realtà che animano quotidianamente il quartiere. Dietro la barca, realizzata dai bambini durante i laboratori, tanta musica, allegria, colori e tantissimi coriandoli. Tutti insieme, dimostrando cosa significa essere comunità.

“La tradizionale festa di Carnevale è un importantissimo appuntamento per la nostra comunità, un'occasione di pura socialità, di fragorose risate – spiega Claudia Spatoliatore, operatrice del centro sociale - una sospensione, un momento di pura gioia di cui necessita. Ed è sempre un evento costruito collettivamente, come ben emblematizza la barca che oggi attraversa il rione, realizzata nel corso dei laboratori artistici propedeutici, organizzati a ridosso di questo grande evento, dai bambini e le bambine del nostro doposcuola popolare”.

Il tema selezionato quest'anno, infatti, dalla rete del Carnevale Sociale è "Finché la Barca va?", un tema soggetto a declinazioni variegate, ma tutte incentrate sulla necessità di non lasciarsi cavalcare dall'onda di una quotidianità che affama e non appaga, pronti anche ad un cambiamento di rotta per non vagare più in balia di correnti politiche sorde e noncuranti, per approdare in un futuro migliore, insieme. Il volontario del centro, Giuseppe Molica sottolinea l’importanza di tornare a vivere momenti di allegria e condivisione, dopo due anni di pandemia, lontani dalle relazioni sociali e prigionieri della solitudine. “Quest’anno si ricomincia e c’è proprio la voglia di stare insieme – spiega – si divertono i bambini ma anche gli adulti”. Flavia Liotti, residente nel quartiere ricorda il lavoro che fa quotidianamente il Centro Anomalia Borgo vecchio per togliere i bambini dalla strada: doposcuola, teatro, campi di calcio, attività che possano tenerli lontani dai pericoli e vicini invece ai sani valori. La sfilata si è conclusa nella piazza principale del quartiere dove oltre a condividere la merenda con le tradizionali chiacchiere e torte preparate dai volontari e dalle volontarie del doposcuola, si è onorata la tradizionale vampa del nanno e della nanna.

Nel video, un'operatrice del centro, Claudia Spatoliatore – un operatore, Giuseppe Molica - Flavia Liotti, residente a Borgo vecchio

© Riproduzione riservata