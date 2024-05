Ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo: concorso per dirigente medico in Ortopedia e Traumatologia: il bando

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle mansioni è effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti è dispensato dalla visita medica.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti specifici: laurea in medicina e chirurgia; specializzazione in ortopedia e traumatologia o equipollente. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (31/01/1998) per effetto di quanto stabilito dall’art. 56, comma 2 dello stesso D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza. Occorre poi, l'iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. Inoltre, possono partecipare al presente concorso, nella disciplina bandita, i medici in formazione specialistica iscritti a partire dal secondo anno del relativo corso di specializzazione. Gli stessi, all’esito positivo della procedura concorsuale, verranno collocati in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali candidati risultati idonei ed utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.