Il Carnevale delle scuole, il video delle sfilate da Brancaccio alla Noce

Sfilate, feste, manifestazioni. Il Carnevale colora e anima Palermo nel segno di scuole, associazioni, parrocchie e circoscrizioni. Dopo due anni di pandemia, i bambini tornano a coltivare le relazioni sociali e a condividere spazi e momenti.

Stamattina è stata la volta dei quartieri Noce, Brancaccio e Romagnolo. I bambini degli alunni degli istituti Capuana, De Amicis, Leonardo da Vinci e di altre scuole del quartiere hanno attraversato via Nazario Sauro e percorso via Noce fino ad arrivare in piazza Principe di Camporeale. In maschera per divertirsi e con cartelloni per ricordare i diritti dell’infanzia. «Nel quartiere ci sono bambini e famiglie con disagi economici e sociali - spiega l’insegnante dell’istituto De Amicis Francesca Marino – e manifestazioni come questa oltre a far gioir i bambini servono a ricordare che tutti hanno gli stessi diritti».

Una grande festa è stata preparata anche nella seconda circoscrizione. L’evento è stato organizzato dalla consigliera comunale Teresa Leto, dal presidente Giuseppe Federico e dal consigliere Giovanni Colletti in collaborazione con diverse associazioni del territorio. Sono stati coinvolti gli istituti scolastici Alagna, Nazario Sauro, Franchetti, Don Milani e Maneri – Ingrassia.

Nel video Francesca Marino - Giuseppe Federico - Teresa Leto – Sebastiana Telami (insegnante dell’istituto Sauro- Franchetti).

© Riproduzione riservata