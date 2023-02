Ecco Prio, nuova maschera di Carnevale palermitana: è festa nei quartieri Malaspina e Noce

Una parata, anzi una Priata. È il titolo della prima edizione del Carnevale dei quartieri Noce e Malaspina-Palagonia che, con l'avallo delle circoscrizioni quinta e ottava di Palermo, hanno organizzato una festa per i bambini ma anche per i più grandi, in un corteo che è partito da piazza Leonardo Sciascia, nel quartiere Noce, ed è arrivato in via Arrigo Boito, davanti alla sede del Laboratorio sociale Malaspina.

Mascotte dell'evento è una maschera di carnevale tutta palermitana creata ad hoc: Prio (che in italiano significa gioia, divertimento) che ha dato il meglio di sé ballando sul retro di una moto ape agghindata per la festa, e divertendo i partecipanti con lancio di coriandoli e stelle filanti. Per l'occasione, a piazza Sciascia è stato allestito uno stand in cui, prima della sfilata, i bambini si sono divertiti a truccare e ad essere truccati grazie agli studenti della scuola dei mestieri Eris. Un altro laboratorio, legato alla Priata, dal titolo InventaStorie, era stato allestito nei giorni scorsi negli spazi della Parrocchia Santa Teresa, a cura dell’Onlus ComeUnaMarea.

Poi la festa si è trasferita in strada, dove trampolieri e tanti bimbi vestiti di carnevale hanno colorato e animato le vie dei due quartieri palermitani, e il ballo in maschera, all'interno dello spazio sociale, in cui nei giorni scorsi si era anche svolto un laboratorio di maschere di stoffa a cura della "Sartoria sociale". Infine, gli immancabili dolcini della tradizione, che hanno addolcito ancora di più un pomeriggio all'insegna della sicilianità, dell'allegria e della spensieratezza.

Intervistati: Sofia Rosano - Laboratorio sociale Malaspina, Davide Grasso - Consigliere V circoscrizione, Marcello Longo - Presidente VIII circoscrizione

