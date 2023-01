Il Pg di Palermo, Lia Sava: "La mafia liquida va oltre Messina Denaro"

Sia il presidente di Corte d'Appello di Palermo, Matteo Frasca sia il procuratore generale Lia Sava, nelle rispettive relazioni all’inaugurazione dell’anno giudiziario del distretto di Corte di appello di Palermo, hanno fatto un chiaro riferimento alle "collusioni" tra mafia e rappresentati istituzionali.

«L’inquietante rete di protezione a diversi livelli di cui ha beneficiato il latitante Matteo Messina Denaro, senza la quale non avrebbe potuto sottrarsi per così lungo tempo alla cattura – dice il presidente Frasca - pone seri interrogativi e apre scenari per certi versi inesplorati sul grado di penetrazione di Cosa Nostra nel tessuto sociale e istituzionale». Il procuratore generale della Corte d’Appello di Palermo, Lia Sava sottolinea: «La cattura di Matteo Messina Denaro dimostra che Cosa Nostra esiste ancora e prosegue nei suoi traffici attraverso la strategia della sommersione che ha consentito al latitante più ricercato dell’organizzazione di farsi curare in una clinica di Palermo per un lungo periodo. E' stata clonata l’espressione “camaleonte resiliente”, una mafia che sa mimetizzarsi. Preferisco un’altra espressione: mafia liquida. A volte è allo stato gassoso e la respiriamo in certi contesti ambigui. A volte è solida, fredda come il ghiaccio, taglia e ferisce, perché al bisogno è capace di uccidere ancora. Nel suo stato naturale è fluida, si insinua in ogni spazio lasciato libero dallo Stato - prosegue - Cosa Nostra è vitale nel territorio della provincia di Agrigento, ove si muove anche con omicidi ed attraverso ingente disponibilità di armi. Cosa Nostra vigorosa nella provincia di Trapani, dove le indagini evidenziano l’inquietante riservata e putrida interlocuzione fra esponenti mafiosi ed amministratori locali».

Presenti alla cerimonia nell’aula magna della Corte di Appello di Palermo anche il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli, il presidente del tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, il procuratore generale della Repubblica di Palermo, Maurizio De Lucia, il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla e il presidente della commissione Antimafia dell’Ars Antonello Cracolici.

«Dopo il rallentamento dell’attività determinato dall’inedito blocco della giurisdizione disposto dal legislatore nel 2020 per la pandemia - ha detto Frasca tra le altre cose - si è consolidata la ripartenza sia nel campo civile sia in quello penale e si è così ripristinato il trend positivo avviato nell’ultimo decennio. E’ un risultato notevole ma ancora non pienamente soddisfacente poiché i tempi di definizione dei giudizi non assicurano del tutto la ragionevole durata del processo».

«Dobbiamo esserne consapevoli: ogni riforma che ambisca ad essere profonda necessita di un tempo di decantazione. E’ necessario dare alle disposizioni di nuovo conio un tempo di stabilità operativa, che consenta di verificarne la reale capacità in incidere in positivo sull'esistente. E’ compito della istituzioni, ciascuna nell’ambito e nei limiti delle proprie competenze, intervenire tempestivamente sulle criticità che eventualmente si manifestano», ha detto Pinelli. «Nei limiti delle funzioni che la Costituzione gli attribuisce - ha sottolineato - il Consiglio offrirà sempre, nell’ottica di quella leale collaborazione, su un piano di parità, tra poteri dello Stato che è scritta nelle fondamenta della nostra Carta fondamentale, il proprio attento, ponderato contributo».

Per Antonio Balsamo, presidente del Tribunale, «il nuovo anno giudiziario si apre in una stagione contrassegnata da riforme di ampio respiro. Su una mi sento di dare un giudizio sicuramente positivo. E’ la riforma dell’ergastolo ostativo, che ha proiettato nel futuro i principi ispiratori di una disciplina voluta con forza da Giovanni Falcone, tracciando le linee-guida di un autentico percorso di risocializzazione, dove possono rafforzarsi a vicenda il diritto alla speranza e il diritto alla verità. In questo campo, la coraggiosa apertura alla prospettiva della giustizia riparativa può assegnare un ruolo di speciale rilievo, per fare luce su una serie di pagine ancora oscure, all’attività di Commissioni di inchiesta come la Commissione parlamentare antimafia».

Infine, il procuratore capo, Maurizio De Lucia: «Ho sentito voci cominciate subito dopo la notizia dell’arresto di Messina Denaro. Non c'è stato nemmeno il tempo di ringraziare le forze dell’ordine che già sentivamo di ombre sull' attività investigativa condotta. Ciascuno può fare i commenti che vuole ma le speculazioni devono fermarsi davanti ai fatti». «Cosa nostra è in un’oggettiva e profonda difficoltà che deriva anche dalle indagini che hanno potato all’arresto del boss Messina Denaro. Ma la mafia è tutt’altro che sconfitta - ha continuato-. Le evidenze investigative ci raccontano dell’esistenza di una grossa tensione tra le cosche che vorrebbero tentare l’ennesima ricostituzione della sua struttura centrale, la Cupola per usare un termine entrato nel linguaggio comune». «I processi e le indagini - ha aggiunto - dimostrano l’impegno delle forze e dell’ordine e dei magistrati che hanno tamponato finora questi tentativi. Ma oggi la mafia cerca di colmare i vuoti lasciati dal latitante e dai suoi. Stiamo attenti a non far passare un messaggio sbagliato».

© Riproduzione riservata