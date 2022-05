Comunali a Palermo, Ferrandelli presenta consiglieri e giunta: ci sono anche Forello e Spallitta

Presentati questa mattina a Palermo i candidati al consiglio comunale delle liste Azione +Europa, E tu splendi e Rompi il sistema, che appoggiano il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli. La presentazione è avvenuta nel cuore del centro storico del capoluogo siciliano: piazza Magione.

Nel suo appassionato comizio il candidato sindaco ha esortato gli elettori: "Il 12 batteremo, come tanti Davide, i Golia della politica". Il più giovane in corsa per Palazzo delle Aquile definisce i suo avversari "giganti argilla": "Capisco che molti sono obbligati ad andare a queste iniziative ma tifano per noi perché siamo gli unici in grado di mandarli a casa - dice -, gli unici che possono aprire le porte, abbattere i muri e far prevalere il merito. Sappiamo che tanti tifano per noi, tifano per chi ha la conoscenza della città e l’energia per governarla. Conosco la città a menadito, conosco i conti del Comune. La mia coalizione non si è messa insieme per un patto di poltrone o per altre elezioni, è nata per governare Palermo da donne e uomini liberi. Oggi - conclude Ferrandelli -, qui, da piazza Magione, dove sono cresciuti Falcone e Borsellino, mandiamo un messaggio, diciamo chiaramente che stiamo dalla parte dei diritti sociali, della legalità e dei cittadini che sono stanchi di non ricevere più servizi, siamo contro cosa nostra e la criminalità organizzata”.

Oltre ai candidati candidati a Sala delle Lapidi è stata anche l'occasione per far conoscere la squadra di assessori indicati per la giunta: Mario Attinasi, Domenica Di Fatta, Ugo Forello, Valeria Militello, Domenico Michelon e Nadia Spallitta.

© Riproduzione riservata