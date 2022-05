Palermo, Ferrandelli: il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, sarà mio assessore

Il candidato a sindaco di Palermo Fabrizio Ferrandelli ha indicato il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, quale assessore al Turismo in caso di elezione. “Non ho avuto dubbi sull’affidare questo ruolo ad un professionista come Mario - dice Ferrandelli - Ha una grande conoscenza del comparto turistico e della città di Palermo. Il suo settore negli ultimi anni è stato martoriato dal covid e bisogna farlo ripartire. La nostra ‘alleanzà nasce da un costruttivo confronto programmatico, non a caso, nei giorni scorsi, abbiamo annunciato la candidatura al Consiglio Comunale e alla I Circoscrizione di alcuni imprenditori appartenenti alla grande famiglia di Assoimpresa».

© Riproduzione riservata