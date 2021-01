Salvini a Palermo: "Crisi? È il momento meno adatto per litigare sulle poltrone"

"Crisi di governo? Non è il momento adatto per tenere fermo un Paese e litigare sulle poltrone: questo è il meno adatto". A dirlo in questo video è il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi e domani a Palermo.

"E' veramente imbarazzante il teatrino che Conte e la sua maggioranza stanno offrendo, spero che finisca il prima possibile: se non hanno più voglia, tempo e modo di governare noi siamo pronti". "Governo larghe intese? No, io al governo col Pd non ci vado: che vado a governare con quelli che mi hanno smontato i decreti sicurezza e vogliono cancellare quota 100? Con quelli che pensano alla droga libera onestamente ho poco a che fare. Di nuovo con il M5s? No, abbiamo già dato".

Domani Salvini presenzierà all'udienza preliminare nell'aula bunker dell'Ucciardone per la vicenda Open Arms: è accusato dalla Procura di sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio. "Vengo in Tribunale a Palermo come a Catania, assolutamente a testa alta, orgoglioso di quello che ho fatto: di solito un presunto colpevole rinnega, io rivendico con orgoglio di avere salvato vite. Lo rifarei? No, lo rifarò quando tornerò al governo. Lo dico in anticipo: salvare vite, combattere i trafficanti di essere umani, proteggere i confini e la sirezza del Paese sono un dovere per un ministro".

