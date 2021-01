Matteo Salvini a Palermo, nella mascherina l'immagine di Paolo Borsellino

"Ogni volta che vengo a Palermo ritengo un dovere civico e umano rendere omaggio a Paolo Borsellino e agli uomini e alle donne della scorta, mi sembra il minimo. Mi sembrava giusto partire da qui".

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, che giunto a Palermo stamani, in vista dell'udienza preliminare di domani sulla Open Arms (è accusato di sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio dalla Procura), ha deposto un mazzo di fiori sotto l'albero in via D'Amelio, dove il 19 luglio del '92 un'autobomba fece saltare in aria il giudice Borsellino e gli uomini della scorta.

Sceso dall'auto, Salvini si è tolto la mascherina per indossarne un'altra, con l'immagine di Paolo Borsellino. A donargliela è stato Alberto Samonà, assessore leghista nella giunta regionale di Nello Musumeci .

© Riproduzione riservata