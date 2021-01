La due giorni di Salvini a Palermo: oggi l'omaggio in via D'Amelio e domani l'udienza Open Arms

Il leader della Lega Matteo Salvini è oggi a Palermo. Si è presentato subito in via D’Amelio, per rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta uccisi dalla mafia il 19 luglio del 1992.

Dopo aver deposto una corona di fiori dinanzi all’ulivo fatto piantare dalla famiglia in memoria delle vittime, Salvini è rimasto per alcuni minuti in silenzioso raccoglimento. Domani prenderà parte all’udienza preliminare sul caso Open Arms.

«Continuo a essere tranquillo, ma sono dispiaciuto perchè ritengo che la giustizia italiana potrebbe investire tempo e denaro nei confronti di delinquenti veri. Però, come tutti i cittadini, se sono chiamato andrò in tribunale a Palermo come a Catania a testa alta, orgoglioso di quello che ho fatto», ha detto Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Palermo sul caso Open Arms, alla vigilia dell’avvio dell’udienza preliminare nel capoluogo siciliano.

«Di solito un presunto colpevole rinnega - ha aggiunto - io rivendico con orgoglio di aver salvato vite, di avere difeso confini, dignità e sicurezza. I morti in mare sono aumentati dopo la mia uscita dal ministero».

© Riproduzione riservata