Rifiuti a Palermo, Orlando: "Rap al lavoro per scongiurare l'emergenza sanitaria"

«Mentre tutti i comuni siciliani sollecitano l'impegno della regione per affrontare la grave crisi di impiantistica da decenni assolutamente deficitaria, dobbiamo concretamente evitare alcune emergenze sanitarie della città». Così in un video il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

«Per questo la Rap sta mettendo in opera tutto quello che è possibile per evitare che l’emergenza sanitaria possa colpire Palermo e per questo vedrete in giro in questi giorni le pale e gli autocampattatori - prosegue il primo cittadino -. Voglio esprimere apprezzamento ai lavoratori della Rap, impegnati in questo difficile compito essenziale per la vita della nostra città».

