Caos rifiuti a Palermo, dopo la notte di roghi interventi in periferia

Operai della Rap a lavoro questa mattina dopo i vari roghi di cassonetti stracolmi e per strada avvenuti la scorsa notte, a Palermo. Gli interventi, come da prassi su tre fronti nel corso della giornata, sono già stati effettuati manualmente e con l'utlizzo di autocompattatori nella zona Medaglie d’Oro, in via Lascaris, in via Carlo Bergamini e nelle strade limitrofe. È servita la pala meccanica, invece, nelle postazioni più critiche: all'Arenella, nella zona di corso Calatafimi, alla Noce e alla Zisa, a Brancaccio e all'Uditore, Lascaris.

Le squadre di operai, nelle prossime ore, continueranno gli interventi per rimuovere i rifiuti anche in via San Raffaele Arcangelo, via Li Bassi e via Montegrappa.

In via Rizzotto, a Bonagia, altra zona dove sono state registrate criticità, è stato richiesto l'intervento di una pala meccanica per accelerare la raccolta. Già nelle prossime ore sono previsti altri interventi, in particolar modo nelle zone dove sono presenti cumuli di rifiuti.

