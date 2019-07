Stato-mafia, assolto Mannino. Il legale: "Siamo soddisfatti"

"Sono molto soddisfatto. Questa sentenza è il coronamento di un’attività difensiva che ha rafforzato la sentenza primo grado criticata dal Procuratore generale che aveva detto che non era chiara. Invece la corte l'ha confermata dopo una nuova istruttoria. Le motivazioni ribadiranno in modo definitivo la sua innocenza. Mannino ha sempre detto che non gli interessava se una trattativa ci fosse stata, ma di certo lui non ne era il responsabile".

Lo ha detto il legale dell’ex Ministro Dc Calogero Mannino, l’avvocato Marcello Montalbano, dopo l’assoluzione dell’ex politico in appello nel processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. L'avvocato ha comunicato il verdetto a Mannino al telefono. "Era molto soddisfatto, commosso e molto emozionato e ha ringraziato i suoi legali", ha detto.

