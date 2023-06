Vasco, via al tour 2023: «Riapro io lo stadio di Palermo, sono molto contento»

Vasco Rossi si dichiara «molto contento» di tornare a Palermo e di riaprire lo stadio della città ai grandi eventi musicali. Sarà una festa quella delle due date al Renzo Barbera, il 22 e il 23 giugno. Tutto esaurito, venduti 74 mila biglietti per i due concerti.

Del resto, il più affermato rocker italiano riempie gli stadi dappertutto e per questi undici concerti di giugno del turno ha fatto il pieno, 450 mila biglietti in totale. A partire dai 40 mila di stasera, che allo stadio Dall'Ara di Bologna dalle 21 vedranno uno spettacolo nuovo e originale, come sempre nella lunga carriera del Blasco.

«L'ultima volta a Palermo - ricorda nei corridoi dello stadio bolognese - fu al Velodromo Borsellino». Ed è proprio così, 18 anni fa. Un vuoto che sarà colmato il 22 e il 23 giugno, per l'organizzazione di Carmelo Costa per Musica da Bere, in collaborazione con Live Nation Italia, che produce il tour nazionale. Arriveranno a Palermo in due giorni circa 55 mila persone, che si sommeranno ai 19 mila che hanno acquistato il biglietto in città. L'organizzazione calcola una ricaduta economica di oltre 20 milioni di euro.

Nel video Vasco parla con i giornalisti allo stadio Dall'Ara

