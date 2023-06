Vasco Rossi è arrivato in Sicilia, tutta la sua gioia: «Finalmente qui, Palermo spogliami!»

«Finalmente a Palermo». Vasco Rossi è finalmente atterrato a Palermo con un aereo privato. Il rocker di Zocca è attesissimo per i due concerti al Renzo Barbera in programma domani e dopodomani. Previste 75.000 persone e 500 pullman provenienti da tutta Italia.

«Finalmente a Palermo!!! Ci torno dopo 18 anni! L'ultima volta ci sono stato nel 2005 al Velodromo Borsellino, mentre allo stadio Barbera, detto anche La Favorita, sono stato... nel 1985 durante il tour Cosa succede in città, poi non ho potuto andarci più perché non era disponibile e quest'anno sono felice di riaprirlo al Rock!! Evviva!!!», scrive Vasco Rossi su Facebook.

«Ho provato grande emozione, quando sono atterrato a Palermo - ha detto Vasco -. Ho dei ricordi bellissimi, ricordi che si sono ripresentati mentre ho visto il panorama, quella montagna. Davvero una grande emozione. Appena sono entrato in aeroporto, tanti mi hanno salutato, con gioia, con felicità, tipica di questa città, una città straordinaria come sono i siciliani. Mi sento a casa, c'è un qualcosa di familiare in tutto questo». Su Instagram Vasco, postando una foto del palco, ha scritto: "Siamo a Palermo, quanto amo la Sicilia, i siciliani. Non vedo l'ora di farvi vivere lo spettacolo più potente del mondo. Palermo spogliami!".

Inutile sottolineare quanto sia grande l'attesa per i concerti di Vasco Rossi, forse l'evento musicale più grande degli ultimi 20 anni. C'è un piccolo accampamento (come sempre accade per i concerti del cantante modenese) nel piazzale a pochi metri dai tornelli di ingresso della tribuna Monte Pellegrino (per i più antichi frequentatori della Favorita meglio nota come gradinata) dello stadio.

Una decina di sacchi a pelo e tende, che con il passare delle ore si sono moltiplicati. In fila indiana, uno dopo l’altro rispecchiano perfettamente l’ordine di arrivo e, quindi, di ingresso quando i cancelli del Barbera il 22 giugno apriranno per accogliere le prime 37 mila persone. Una fila ordinata. Gli accenti sono i più disparati, perché i fan arrivano da tutta la Penisola e abbracciano tutte le età.

Nel video le parole di Vasco oggi

Qui sotto le dichiarazioni di Vasco il 6 giugno a Bologna, in occasione dell'apertura del tour