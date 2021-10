Giornate Fai d'autunno, a Palermo 8 siti da visitare sabato e domenica

Otto aperture speciali. Da Villa Niscemi, con le sue splendide decorazioni e le stanze private dei principi Valguarnera, passando per la Favorita fino alle scuderie reali. Nel weekend, spalanca le porte a tifosi e appassionati, anche lo stadio Renzo Barbera, in un percorso alla scoperta della storia del Palermo calcio. E ancora: la Soprintendenza del Mare e il cantiere a Palazzo Ex Ministeri, aperti in via del tutto eccezionale per la prima volta al pubblico.

Nelle Giornate Fai d'autunno, organizzate contemporaneamente in 300 città del territorio nazionale nel weekend del 16 e 17 ottobre, a Palermo, un originale e ricco programma di aperture straordinarie. “Quest'anno Palermo riparte dalla bellezza – ha spiegato Sabrina Milone, capo delegazione FAI Palermo, nel corso della conferenza stampa di presentazione – abbiamo pensato Palermo come un mosaico di arte, cultura, natura e sport. Questi luoghi inediti sono delle tessere che concorrono a raccontare la nostra meravigliosa città”.

Per gli iscritti Fai due appuntamenti esclusivi: Villa Igiea, simbolo della Belle Epoque e del liberty palermitano, e l'incontro con la soprintendente del mare Valeria Li Vigni, nel ricordo del marito Sebastiano Tusa. Scomparso tragicamente nel 2019 in un incidente aereo, l'ex assessore ai beni culturali della Regione, era un archeologo e scienziato di fama internazionale. “Per noi è un piacere e un onore riaprire le nostre sedi – afferma Li Vigni – con i laboratori degli artisti contemporanei sul Mediterraneo, ma soprattutto ripercorrere i luoghi dell'arsenale, dove verrà realizzata una mostra su Sebastiano, per ricordare le grandi conquiste che ha fatto nel campo dell'archeologia, soprattutto quella subacquea”.

Sull'apertura del Renzo Barbera, il presidente del Palermo calcio, Dario Mirri, afferma: “Una scelta coraggiosa, non convenzionale, che rispetta sentimenti e passioni dei palermitani. Da più generazioni lo stadio è il luogo delle emozioni. Apriremo la tribuna vip, gli spogliatoi e lo spazio attorno al campo. Anche vuoto lo stadio è un luogo emozionante”.

