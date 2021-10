A Palermo La Domenica Favorita: il programma del terzo appuntamento, spazio alle visite del Fai

Cultura, ambiente e sport. Ma anche un'occasione per le famiglie per trascorrere una domenica in una riserva naturale. Il terzo appuntamento dell’edizione 2021 della manifestazione La Domenica Favorita, si annuncia ricco di eventi e tra questi ci saranno anche le visite guidate promosse dal Fai.

Dalle 8,30 alle 14,30 il Parco sarà chiuso al traffico per lo svolgimento delle iniziative sportive, ludiche e culturali ma sarà attivo il servizio navetta gratuita per spostarsi nelle varie aree.

Nel programma ci sono attività per le famiglie, molte per i bambini. Ecco cosa prevede il terzo appuntamento di domenica prossima.

La Domenica Favorita, il programma del 17 ottobre

Laboratori e ambiente

- #nolittering - Prima raccolta anti-littering La Domenica Favorita.

Questa attività, con l'obiettivo di contrastare l'abbandono indiscriminato di piccoli rifiuti negli spazi pubblici, è organizzato da Acsi Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale Fai Fondo Ambiente Italiano Delegazione di Palermo Plastic Free Odv Onlus. L'iniziativa si svolgerà a Villa Niscemi e nelle aree vicine. Ogni partecipante riceverà una t-shirt straPapà e verranno consegnati guanti di protezione.

- Teatrohomecoming, invece, organizza sempre a Villa Niscemi il corso di recitazione, gioco, scoperte e creazioni per lo sviluppo dell'emotività nei bambini e nei ragazzi ed è rivolto ai piccoli di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

- Alle 12 nella Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, sarà presentato il libro di Giuseppe Caramola “Parlano di te”, i cui proventi saranno devoluti interamente all’Associazione Italiana LOtta ai Tumori Ovarici.

Salute e benessere

Anche questa volta a Villa Niscemi l'Asp svolgerà i servizi anti-Covid: sia la vaccinazione con siero Pfizer, (prima e seconda dose, senza prenotazione e con accesso diretto) sia il rilascio di green pass. Tra le iniziative sanitarie anche screening mammografico 50-69 anni, screening colon retto 50-69 distribuzione Sof test, screening tumore collo dell’utero 25-64 anni di età.

Spettacoli

Spazio anche agli spettacoli. Alle 10,30 nell'atrio di Villa Niscemi è in programma l’esibizione dell’Ensemble ottoni e Percussioni Massimo Youth Orchestra a cura della Fondazione Teatro Massimo. Alle 11,20, invece, Ensemble di tromba diretta dal maestro Nicola Genualdi a cura del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti. Dalle 11,15 con primo appuntamento nell'area davanti al Museo Pitrè in programma Scialata Folk Picciotti della Lapa a cura del Teatro Ditirammu. Alle 12,30, infine, al Campo Ostacoli, lo spettacolo comico di Antonio Pandolfo a cura di Sicilia Cabaret.

Sport e giochi

Al Campo Ostacoli a partire dalle 10,30 in programma varie attività wellness experiences per adulti e bambini a cura di Palestre Body Studio. Con partenza alle 10 da Case Rocca, si svolgerà invece la corsa/camminata di 5 Km all’interno del parco della Favorita gestita dai volontari. Dalle 10 a Villa Niscemi in programma l'arrampicata su torre alta 8 metri a quattro facce di difficoltà crescente, a cura di Scalart SSD. Lo staff fornirà̀ sia l'imbracatura necessaria sia l'assistenza per tutto il percorso dell'arrampicata.

Visite culturali e naturalistiche

Nell'ambito delle Giornate Fai d'Autunno 2021 sono state organizzate tour guidati a cura del Fondo Ambiente Italiano Delegazione di Palermo. Visite a Villa Niscemi, Scuderie Reali e allo Stadio Comunale Renzo Barbera.

Momenti istituzionali

Alle 10,30, nella piazza davanti al Museo Pitrè, la Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri dell'Esercito darà il via alle sue esibizioni che si svolgeranno in movimento tra le vie del Parco.

