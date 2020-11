"Blue", il piccolo puparo di Palermo Antonio Cadili dedica una melodia a Joe Biden

“Mentre dormi ti guardo…”. E’ l’inizio del testo di “Blue”, la melodia composta da Antonio Tancredi Cadili, il piccolo puparo di Palermo, e dedicata al neo presidente eletto Joe Biden. Oltre alle note, il bambino ha scritto pure le parole. Nel testo immagina che a parlare sia la madre del neo presidente, Jean Biden, che predice al figlio: “Farai grandi cose…”.

“Questa melodia - dice Antonio - è il mio piccolo regalo al neo presidente Biden come segno di amicizia e di grande ammirazione. Il prossimo 20 gennaio seguirò in tivù con emozione la cerimonia del suo insediamento alla Casa Bianca come 46° presidente degli Stati Uniti”. E poi aggiunge: “Il 20 novembre scorso è stato il suo compleanno, colgo l'occasione per fargli tanti auguri di cuore”. Ecco il video, realizzato da Antonio, nel quale si può ascoltare la melodia e nel quale il bambino interpreta il testo che ha scritto.

