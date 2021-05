Dai pupi alla radio, a 10 anni il palermitano Antonio debutta con un nuovo programma

Nuova avventura per Antonio Tancredi Cadili. Il piccolo puparo di Palermo entra nella squadra di Teen Social Radio, l’emittente milanese nata l’anno scorso dall’idea di un gruppo di ragazzi durante il periodo del lockdown.

Antonio, 10 anni, intratterrà i radioascoltatori ogni lunedì a partire dal 17 maggio dalle 16 alle 17. “Quando mi hanno contattato e mi hanno proposto di far parte di questa straordinaria famiglia mi sembrava di vivere un sogno - racconta Antonio -. Sono entusiasta, sarà un’esperienza bellissima”.

La radio può essere ascoltata sul sito www.teensocialradio.it o scaricando l’app gratuita.

L’anno scorso Antonio è stato protagonista del film “Il teorema della felicità” di Luca Fortino, il lungometraggio è nella fase finale di post-produzione, e da qualche mese partecipa anche ad #Explorers Community, la trasmissione di Rai Gulp.

Il suo volto è noto anche in Cina dopo l’esibizione davanti al presidente Xi Jinping in visita a Palermo a marzo del 2019. In quell’occasione il bambino è stato invitato dallo stesso Presidente in Cina dove è stato ospite d’onore al Festival Internazionale delle Marionette a Quanzhou. Qualche settimana è stato intervistato da Radio Cina Internazionale e il video ha raggiunto mezzo milione di visualizzazioni.

© Riproduzione riservata