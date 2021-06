Antonio, il puparo palermitano speaker in una radio: la mia intervista al regista Michele Guardì

“Un’intervista speciale, o meglio, sarà una bella chiacchierata con un regista Rai storico, un regista che nella sua lunga carriera ha firmato programmi importanti che hanno accompagnato e continuano ad accompagnare i telespettatori”.

A parlare è il piccolo Antonio Tancredi Cadili, da oltre un mese speaker di Teen Social Radio, una radio milanese.

E anticipa il “pezzo” forte della prossima puntata di lunedì della sua rubrica “I paladini di Sicilia”: l’intervista al regista Michele Guardì che, dopo le vacanze estive, tornerà con “I fatti vostri”, la trasmissione in onda su Raidue e giunta alla 31 edizione.

“Sono molto affezionato al regista Guardì - confessa Antonio -, l’ho conosciuto il 25 aprile di due anni fa, quando sono stato ospite della sua trasmissione nella quale ho raccontato la mia straordinaria esibizione a Palazzo dei Normanni davanti al presidente della Cina Xi Jinping e a sua moglie Peng Liyuan, in visita ufficiale a Palermo. Non dimenticherò mai l’accoglienza affettuosa di tutta la redazione, e in particolare di Giancarlo Magalli e dello stesso regista Guardì che mi ha fatto entrare in sala regia proprio durante la trasmissione e mi ha spiegato come funziona una regia televisiva. Che emozione”.

“E che emozione adesso sarà parlare con lui! Ma non vi anticipo altro”, dice sorridendo il piccolo speaker. Per ascoltarlo basterà collegarsi su Teen Social Radio lunedì dalle 16 alle 17.

