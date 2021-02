Il più giovane puparo d'Italia, Antonio Tancredi Cadili protagonista in tv della nuova puntata di #Explorers Community, il magazine per ragazzi di Rai Gulp in onda sul canale 42. L'appuntamento è per domani alle 14:05. La trasmissione andrà in onda anche su RaiPlay (e in replica domenica alle 17:15).

Antonio ha 1o anni e colleziona pupi siciliani, facendosi dunque portavoce di una antica tradizione artistica.

