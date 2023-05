Palermo, mareggiata a Mondello inghiotte la spiaggia del Charleston: il video

Non inizia benissimo la stagione per l'Italobelga che gestisce alcune spiagge attrezzate di Mondello. La società deve fare infatti i conti con il maltempo di questi giorni e, soprattutto, con le mareggiate che oltre ad inghiottire pezzi di arenile rischiano di portare via ombrelloni e attrezzature.

L'ultimo scherzo del mare risale a ieri pomeriggio. Le forti correnti hanno spinto le onde molto oltre la battigia del lido Stabilimento che si trova proprio in prossimità del Charleston. L'acqua ha inghiottito la sabbia e minacciato sdraio, cabine in legno, zattere di salvataggio e altro.

Fortunatamente lo staff dell'Italobelga ha al suo interno personale che tiene sotto controllo i mutamenti climatici per prevenire eventi di questo tipo. È grazie a queste figure che la società è riuscita a preservare gran parte dell'attrezzatura. Magra consolazione, visti i mancati introiti di questi giorni per una stagione balneare partita il primo maggio ma solo sulla carta.

© Riproduzione riservata