Mondello, da giugno i lavori alla rete idrica: così cambierà il traffico vicino alla piazza

L'estate è in arrivo ma non si fermano i lavori a Mondello. Dopo l'intervento all'illuminazione pubblica che ha comportato la chiusura alternata delle carreggiate di viale Margherita di Savoia, adesso tocca alla piazza della borgata.

Una ditta, incaricata da Amap, dovrà eseguire opere alla rete idrica. Lavori che cominceranno entro il 12 giugno e che verrano eseguito dal lunedì al sabato. La durata? Non è al momento chiaro per quanto tempo andranno avanti, la certezza è che almeno una parte dell'estate passerà con il cantiere. L'intervento infatti è diviso in tre fasi alle quali si affiancherà una piccola rivoluzione della viabilità.

Lavori a Mondello, come cambierà il traffico

In primo luogo saranno istituiti il doppio senso di marcia e il divieto di sosta ambo i lati sia in via Torre Mondello, dal civico 8 a piazza Mondello, che in piazza Mondello lato mare da via Torre Mondello al civico 2. L'ordinanza, inoltre, stabilisce che i mezzi provenienti da via Gallo, avranno l’obbligo di svolta a sinistra in piazza Mondello in direzione mare e potranno immettersi nella via Torre di Mondello in direzione Palermo. Questi i cambiamenti permanenti per quanto riguarda tutta la durata dei lavori.

Durante le tre fasi, però, si aggiungeranno ulteriori modifiche alla circolazione. In un primo momento è prevista la totale chiusura al transito di via Mondello, nel tratto compreso tra la via Terza Compagnia e la via Calpurnio; di via Calpurnio, nel tratto compreso tra via Mongibello e via Mondello; di via Delfini, intero tratto (eccetto i residenti); di via Terza Compagnia, intero tratto (eccetto i residenti). In piazza Mondello, nel tratto compreso tra la via Terza Compagnia e il civico 24, sarà istituito il senso unico alternato solo per i residenti delle vie Delfini e Terza Compagnia.

La seconda fase, invece, prevede la chiusura totale di via Mondello, tra via Calpurnio e via Elpide; il senso unico di marcia e l’istituzione del divieto di sosta in via Calpurnio, tratto compreso tra la via Mondello e la via Mongibello; chiusura al transito eccetto che per i residenti di via Elpide, tra via Mongibello e via Mondello.

Passati alla terza fase, si prevederà il divieto di sosta in via Mondello, tra la via Elpide e l'incrocio con via Tolomea e il senso unico di marcia e il divieto di sosta in via Elpide, tra la via Mondello e la via Mongibello.

